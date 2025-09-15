Erinnerung PK: „Neue Informationskampagne der Österreichischen Ärztekammer zu ärztlichen Leistungen“ – morgen, 10 Uhr

Wien (OTS) -

Ärztinnen und Ärzte halten durch ihren Einsatz und ihr Engagement das Gesundheitssystem am Laufen. Diese Tatsache darf im öffentlichen Diskurs über die Versorgungslage in Österreich nicht untergehen oder als selbstverständlich erachtet werden, sondern sollte entsprechend gesehen, erkannt und wertgeschätzt werden. Deshalb startet die Österreichische Ärztekammer eine neue Informationskampagne, um die Leistungen und die Kompetenz der Ärztinnen und Ärzte in das Rampenlicht zu stellen.

Die ÖÄK präsentiert auf einer Pressekonferenz die Eckpunkte und Details dieser Kampagne und lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich dazu ein. Um Anmeldung unter pressestelle@aerztekammer.at wird gebeten.



Ihr Gesprächspartner:

- OMR Dr. Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer

PK: „Neue Informationskampagne der Österreichischen Ärztekammer zu ärztlichen Leistungen“

Datum: 16.09.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich