Wissenschaftliche Integrität und Künstlerische Integrität: Ein Blick in die Praxis

Wien (OTS) -

Wissenschaftliche Integrität und künstlerische Integrität sind zentrale Qualitätsthemen für die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung (AQ Austria). Gemeinsam mit zentralen Stakeholdern, wie Hochschulen, dem Wissenschaftsministerium und der Österreichischen Agentur für Wissenschaftliche Integrität (ÖAWI), wird das Thema bei der 12. Jahrestagung der AQ Austria ganzheitlich in Studium, Lehre und Forschung adressiert. Ziel der Tagung am 16.09.2025 ist es, durch Austausch und konkrete Beispiele guter Praxis die Kultur der Integrität im österreichischen Hochschulraum nachhaltig zu stärken.

Im Rahmen der Veranstaltung stehen hochschulische Praxisbeispiele sowie vertiefende Sessions mit starkem Praxisbezug im Mittelpunkt. Diese bieten Raum für Diskussionen, sektorübergreifende Einblicke und die Weiterentwicklung von Maßnahmen. So wird die Tagung zur Sicherung wissenschaftlicher und künstlerischer Integrität sowie Qualität beitragen.

Ein besonderer Programmpunkt ist die Teilnahme von Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Eva-Maria Holzleitner, die in ihrem Vortrag die wissenschaftspolitische Perspektive auf das Thema Wissenschaftliche Integrität und Künstlerische Integrität beleuchten wird.

Mit der Jahrestagung 2025 leistet die AQ Austria gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen einen wichtigen Beitrag zur Förderung und Stärkung von Transparenz, Verantwortung und guter Praxis im österreichischen Hochschulraum.

Interessierte Personen, die nicht persönlich an der Tagung teilnehmen können, sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung per Livestream zu verfolgen: https://www.aq.ac.at/de/veranstaltungen/jahrestagungen/stream.php

Weitere Informationen und das Programm der Tagung sind auf der Tagungswebsite der AQ Austria einsehbar: https://www.aq.ac.at/de/veranstaltungen/jahrestagungen/programm-2025.php

Die AQ Austria sichert und entwickelt Qualität im österreichischen und europäischen Hochschulraum. Als Agentur für Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung unterstützt und fördert sie hochschul- und sektorenübergreifende Entwicklungsprozesse im österreichischen Hochschulraum. Dadurch kommt sie ihrem gesetzlichen und gesellschaftlichen Auftrag nach.