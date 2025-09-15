Fahnenmeer für Team Austria: Österreich bestätigt Rolle als Skills-Großmacht

Herning/Wien (OTS) -

Mehr als 500 jubelnde Fans, ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer und jede Menge Gänsehaut-Momente: Nur Stunden nach ihrem Abflug aus dem dänischen Herning landete das österreichische EuroSkills-Team am Flughafen Wien – mit sechs Gold-, drei Silber- und drei Bronzemedaillen sowie 17 „Medallions for Excellence“ im Gepäck. Kurz darauf zogen die 44 Teilnehmerinnen und Teilnehmer feierlich zum offiziellen Empfang in die Wirtschaftskammer Österreich ein und wurden für ihre sensationellen Leistungen gebührend gefeiert.

Das Resümee von Andreas Herz, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich: „Eure Leistungen sind beeindruckend und zugleich entscheidend für Österreichs Zukunft. Was ihr bei den EuroSkills gezeigt habt, macht sichtbar, wie stark unser duales Ausbildungssystem ist. Ohne top ausgebildete Fachkräfte wie euch geht es nicht – ihr seid der Motor, der unsere Wirtschaft antreibt.“

Für SkillsAustria-Präsident Josef Herk ist klar: „EuroSkills zeigt eindrucksvoll, wie viel Energie, Kreativität und Mut in unserer Jugend steckt. Ihr habt bewiesen, dass Österreich nicht nur mithalten kann, sondern Maßstäbe setzt. Diese Momente geben uns Zuversicht – weil sie zeigen, dass die Zukunft in den besten Händen liegt.“

Hochkarätige Ehrengäste

Unterstrichen wurde dieser Tenor von den vielen Ehrengästen, die den Empfang in Wien besuchten. Darunter AK-Präsidentin Renate Anderl, Martin Netzer, Generalsekretär im Bildungsministerium, Georg Konetzky, Sektionschef im Wirtschaftsministerium, WKÖ-Generalsekretär-Stellvertreterin Eva Liebmann sowie Thomas Csipko von SkillsAustria-Premium-Partner BAWAG sowie zahlreiche Spitzenvertreter:innen aus Politik und Wirtschaft.

Oberösterreich an der Spitze

Sie alle gratulierten zu den außergewöhnlichen Leistungen, mit denen Österreich auch in der Nationenwertung seine Rolle als eine der stärksten Nationen Europas bestätigte: Hinter Frankreich und Deutschland wurde das Team Austria Dritter.

Erfolgreichstes Bundesland im rot-weiß-roten Vergleich ist Oberösterreich (2 x Gold, 2 x Silber, 1 x Bronze) vor Niederösterreich (2 x Gold) und Vorarlberg (1 x Gold, 1 x Silber).

AustrianSkills stehen vor der Tür

Nach dem Empfang ist bereits vor dem nächsten Großevent: Schon im November geht es mit AustrianSkills 2025 weiter. Von 20. bis 23. November treten im Messezentrum Salzburg die besten jungen Fachkräfte des Landes in 53 Berufen gegeneinander an.

Parallel dazu werden fünf Berufe als eigenständige „Independent Skills Championships Europe“ durchgeführt: Digital Construction, Glasbautechnik, Spengler:in und Steinmetz:in in Salzburg, Fleischer:in in der Schweiz. Die Besten der AustrianSkills gehen bei der Weltmeisterschaft 2026 in Shanghai auf Medaillenjagd.

Bundesländerübersicht EuroSkills 2025

Oberösterreich (2 x Gold, 2 x Silber, 1 x Bronze)

Gold: Jonas Danninger (Kälte- und Klimatechnik, Hauser Kältetechnik Linz)

Gold: Lukas Ritzberger (Betonbau, Habau Perg mit Lukas Miedler aus NÖ)

Silber: Miriam Haider (Mode-Technologie, Silber, mit Theresa Fink aus Salzburg)

Silber: Martin Riegler (Anlagenelektrik, voestalpine Stahl GmbH Linz)

Bronze: Daniel Schinagl (Schweißen, Palfinger Lengau)

Niederösterreich (2 x Gold)

Gold: Sara Sinhuber (Fliesenlegerin, Fliesen & Öfen Reiter Gföhl)

Gold: Lukas Miedler (Betonbau, Habau Horn mit Lukas Ritzberger aus OÖ)

Vorarlberg (1 x Gold, 1 x Silber)

Gold: Elena Mathis (Hotel-Rezeption, Gams zu zweit Bezau)

Silber: Markus Manser (Bodenleger, Stipo Fußböden Bezau)

Steiermark (1 x Gold, 1 x Bronze)

Gold: Leonie Tieber (Kfz-Technik, Gold, ÖAMTC Steiermark)

Bronze: Katharina Höller (Malerei, Peinthor Friedberg)

Tirol (1 x Gold)

Gold: Johannes Gstrein (Sanitär- und Heizungstechnik, Grutsch Technik Arzl im Pitztal)

Salzburg (1 x Silber)

Silber: Theresa Fink (Mode-Technologie, Salzburger Heimatwerk, mit Miriam Haider aus OÖ)

Wien (1 x Bronze)

Bronze: Tarik Begeta & Stefan Tomp (IT Netzwerk- und Systemadministration, HTL Rennweg)

Überblick über die Medallions for Excellence

Oberösterreich (6x)

Sarah Klinger, Bäckerin, Bio Bäckerei Stöcher, Bad Zell

Jakob Schaumberger, Elektronik, Absolvent HTL Leonding, Leonding

Florian Demelbauer, Elektrotechnik, Expert Tauschek, Peuerbach

Hannes Sortsch, Koch, Das Traunsee – Bootshaus, Traunkirchen

Lisa Schögl, Konditorin, Cafe-Konditorei Grellinger, Gmunden

Maximilian Lindlbauer, Gartengestaltung, Danner Landschaftsbau, Vorchdorf und Roman Stadler, Gartengestaltung, Gartengestaltung Schinagl, Alberndorf

Steiermark (6x)

Thomas Leitner, Bautischler, MT Design Tischlerei, Zeltweg

Sophie Bretterklieber, Floristik, Floristik Obendrauf, Graz

Eva Manninger, Grafik Design, Absolventin HTBLVA Graz Ortweinschule, Graz

Stefan Lanzl, Hochbau (Maurer), Lanzl Bau, Leutschach

Maria Gesslbauer, Restaurant Service, Dorfhotel Fasching, Fischbach

Johannes Rieger, Zimmerer, Gerhard Feldgrill GmbH & Co KG, Passail

Niederösterreich (2x)

Carina Kern, Friseurin, Friseur Neu verFöhnt, Oberndorf/Melk

Udo Gnadenberger, Möbeltischler, Tischlerei Grünzweig, Ziersdorf

Vorarlberg (1x)

Sandro Flatz, Maschinenbau CAD, Julius Blum GmbH, Höchst

Salzburg (1)

Misal Omerovic, Stuckateur und Trockenausbau, Meisterbetrieb Peter Höll, Wals-Siezenheim

Wien (1x)

Markus Wizany, Web Development, Absolvent HTL Rennweg

