Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte aus Österreich intelligent bekämpfen:

Wien (OTS) -

Wie vor kurzem von der österreichischen Industriellenvereinigung aufgezeigt, sind zwischen 2011 und 2023 rund 1,4 (!) Millionen Menschen - darunter 170.000 qualifizierte Fachkräfte - aus Österreich abgewandert: https://www.iv.at/news/detail/oesterreich-mit-deutlicher-abwanderung-qualifizierter-arbeitskraefte-konfrontiert/.

IV-Präsident Georg Knill brachte es auf den Punkt: „Wir verlieren genau jene Menschen, die wir am dringendsten brauchen: Hervorragend qualifizierte Arbeitskräfte verlassen Österreich, weil sie andernorts – insbesondere in leistungs- und wettbewerbsfähigen EU- und OECD-Staaten – bessere Rahmenbedingungen für ihre berufliche und persönliche Entwicklung vorfinden.“

Die Präsidentin der Österreichischen Fachhochschul-Konferenz (FHK), Ulrike Prommer greift diese Problematik auf und ergänzt, dass derzeit zwar hochqualifizierte Doktorand:innen auch an österreichischen HAW/FH ausgebildet werden, der Grad aber aufgrund der Rechtslage dann von einer Hochschule im Ausland vergeben wird. Alarmierend daran ist, dass hier Forschung mit österreichischen Mitteln und Infrastruktur finanziert wird, die wissenschaftliche Reputation aber ins Ausland geht, da dort der Grad vergeben wird. Das kann nicht im Interesse der österreichischen Wissenschaftspolitik sein!

Die österreichischen HAW/FH unterbreiten einen wirksamen Lösungsvorschlag und verbinden dies mit einem eindringlichen Appell an die heimische Bundesregierung: