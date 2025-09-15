Privatklinik Graz Ragnitz feiert 25-jähriges Jubiläum

Graz (OTS) -

Mit einem großen Fest feierte die Privatklinik Graz Ragnitz am Freitag ihr 25-jähriges Bestehen. Über 200 geladene Gäste – darunter Mitarbeitende, Partner:innen, langjährige Wegbegleiter:innen und Persönlichkeiten aus dem Gesundheitswesen – feierten gemeinsam ein Vierteljahrhundert medizinischer Exzellenz im Dienst der Gesundheit.

Der Festabend in der Privatklinik Graz Ragnitz stand ganz im Zeichen der Menschen, der Geschichten und der Entwicklungen, die die Klinik seit ihrer Gründung geprägt haben und dies nach wie vor tun. In seiner Eröffnungsrede spannte Geschäftsführer Werner Fischl den Bogen von der Gründung bis in die Zukunft: „Die Privatklinik Graz Ragnitz wurde mit dem Anspruch errichtet, neue Standards für Privatmedizin zu setzen – und das ist in den vergangenen 25 Jahren absolut gelungen. Mit der Kombination aus hervorragendem Leistungsangebot und einem exzellenten Team ist diese Klinik superfit aufgestellt für die Zukunft.“ Fischl, ein erfahrener Krankenhausmanager, der die Klinik von Anfang an begleitet hat, übernahm mit 1. September die Geschäftsführung des renommierten Hauses.

Ehrengast Dr. Karlheinz Kornhäusl, Landesrat für Gesundheit, Pflege und Kultur, unterstrich in seinen Grußworten: „ Im Mittelpunkt steht für uns eine gute Gesundheitsversorgung für alle Steirer:innen. Die Privatklinik Graz Ragnitz ergänzt das medizinische Leistungsangebot im Bundesland seit ihrer Gründung umfassend und mit hoher Qualität. Ich verstehe sehr gut, dass man hier mit Stolz unter anderem auf rund 19.000 Babys blickt, die hier über die Jahre schon zur Welt gekommen sind, und wünsche dem Team alles Gute für die Zukunft!“

Neben dem Geburtsbereich ragt auch die Expertise in den anderen medizinischen Fachbereichen heraus. Seit dem Jahr 2000 wurden in der Klinik rund 100.000 operative Eingriffe durchgeführt, u.a. in den Fachbereichen Orthopädie, Unfallchirurgie und Gynäkologie.

Ausstellung und 25 spannende Geschichten

Das Jubiläumsfest bot neben kulinarischen und musikalischen Genüssen auch teils sehr persönliche Einblicke in die Geschichte des Hauses:

Ein besonderes Highlight war die Eröffnung der Ausstellung „25 Jahre Privatklinik Graz Ragnitz“, die eindrucksvoll die Entwicklung der Klinik, ihre Meilensteine sowie besondere Projekte und Erinnerungen dokumentiert. Besucher:innen können die Ausstellung noch in den kommenden Wochen im Garten der Klinik betrachten und durch die Geschichte der Privatklinik flanieren. Ebenfalls präsentiert wurde das Jubiläums-Buch „25 Jahre – 25 Stories“. In 25 persönlichen Geschichten teilen darin Mitarbeitende berührende, inspirierende und authentische Einblicke in ihre Arbeit – von der Gründung der Klinik bis heute.

Mitarbeiter:innen der ersten Stunde

Besonderer Applaus galt jenen Mitarbeitenden, die seit der Gründung der Klinik im Jahr 2000 dabei sind. Sie wurden im Rahmen einer feierlichen Ehrung für ihr langjähriges Engagement gewürdigt. „Ohne unsere Mitarbeitenden, die mit hoher Expertise, Leidenschaft und tollem Engagement arbeiten, wäre dieser Weg nicht möglich gewesen“, betonte Werner Fischl.

Die Privatklinik Graz Ragnitz, ein Betrieb von Mavie Med, ist ein wichtiges Gesundheitszentrum in Graz sowie eine beliebte Geburtsklinik. Sie steht für moderne Diagnostik (CT, MRT, Röntgen, Ultraschall), umfassende medizinische Betreuung und kompetente Pflege in familiärem Ambiente. Zum Leistungsspektrum zählen die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates sowie von Herz-, Gefäß-, Magen-, Darm- und Lungenbeschwerden. Urologie, Chirurgie und HNO sind weitere Schwerpunkte. Als einzige Privatklinik der Steiermark betreibt sie ein Herzkatheter-Labor.

Mavie Med

Mavie Med ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und beschäftigt rund 2.100 Mitarbeitende. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling, die Privatkliniken Confraternität und Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg, die Privatklinik Graz Ragnitz und die Privatklinik Wörgl in Tirol. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt Mavie Med das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien. Mavie Med ist Teil von Mavie, einer ganzheitlichen Gesundheitsmarke, die Menschen ein Leben lang bei Erhalt und Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützt und zur UNIQA Insurance Group AG gehört.

