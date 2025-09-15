Bundesheer: Romy-Nominierung für Oberst Reisner

Wien (OTS) -

Das Österreichische Bundesheer freut sich über eine besondere Anerkennung: Oberst Markus Reisner wurde von einer Expertenjury für den renommierten österreichischen Romy-Preis nominiert. Die Preisverleihung findet am 28. November in Kitzbühel statt.

Der Romy ist einer der wichtigsten Medienpreise Österreichs und wird jährlich an Persönlichkeiten aus Fernsehen und Film vergeben. Neben den von einer Fachjury entschiedenen Kategorien gibt es auch Publikumspreise, bei denen Zuseherinnen und Zuseher ihre Favoriten wählen können. Mit der Nominierung reiht sich Oberst Reisner in eine Reihe prominenter Kandidatinnen und Kandidaten ein, die durch ihre Arbeit in der Öffentlichkeit besondere Akzente gesetzt haben.

Oberst Reisner ist einer der bekanntesten militärischen Experten des Landes. Mit seiner klaren Sprache und fundierten Analysen gelingt es ihm, sicherheitspolitische Zusammenhänge verständlich zu erklären und einem breiten Publikum näherzubringen. Damit trägt er nicht nur zu einem besseren Verständnis komplexer militärischer Fragen bei, sondern stärkt auch die öffentliche Wahrnehmung und Akzeptanz des Bundesheeres.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gratuliert zur Nominierung: „Diese Auszeichnung ist eine große Ehre – nicht nur für Oberst Reisner persönlich, sondern für alle unsere Experten und das ganze Bundesheer. Oberst Reisner zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, Fachwissen kompetent und verständlich zu vermitteln. Seine Expertise macht globale und militärstrategische Entwicklungen für die Öffentlichkeit, insbesondere in der medialen Berichterstattung, zugänglich und nachvollziehbar und trägt dazu bei, Vertrauen in die Arbeit unserer Soldatinnen und Soldaten zu schaffen.“ Das Bundesheer sieht in der Nominierung ein starkes Zeichen der Anerkennung für die professionelle Arbeit seiner Expertinnen und Experten. Oberst Reisner steht stellvertretend für viele, die mit ihrem Einsatz und Wissen wesentlich zum Schutz und zur Sicherheit Österreichs beitragen.

Die Abstimmung für den Romy-Publikumspreis ist ab sofort möglich. Stimmen Sie für Oberst Reisner unter https://kurier.at/romy