Nominierungen für die „KURIER ROMY 2025“ bekanntgegeben – zahlreiche ORF-Stars stehen zur Wahl

Wien (OTS) -

Zum 35. Mal werden heuer die Publikumslieblinge aus Film und Fernsehen mit der begehrten KURIER ROMY ausgezeichnet. Im Rahmen einer Präsentation mit KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl, ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, Michael Reisch, Mitgründer und Geschäftsführer des Filmfestival Kitzbühel, und Mike Mayr-Reisch, Vorstandsmitglied Kitzbühel Tourismus, hat heute, am Montag, dem 15. September 2025, der Veranstalter – das KURIER Medienhaus in Kooperation mit dem ORF – im Palais Coburg Residenz in Wien Einblicke, Ausblicke und detaillierte Informationen rund um die „KURIER ROMY“-Gala 2025 gegeben, die erstmals auf Schloss Kaps in Kitzbühel stattfindet.

Der ORF zeigt die Preisverleihung live-zeitversetzt am Freitag, dem 28. November 2025, in ORF 2 sowie auf ORF ON und begleitet den Event in seinen Programmen umfassend. Durch die glanzvolle Veranstaltung führen die Publikumslieblinge Mirjam Weichselbraun und Hans Sigl. Auch zum ersten Mal findet Österreichs begehrtester Film- und Fernsehpreis in Kooperation mit dem Filmfestival Kitzbühel statt. Diese Partnerschaft verbindet die glamouröse Welt der ROMY mit der kreativen Energie des Filmfestivals und verspricht eine ganze Woche im Zeichen von Film und Fernsehen.

Bei der heutigen Veranstaltung, die von Kristina Inhof moderiert wurde, wurden auch die Nominierten für den begehrten Publikumspreis bekanntgegeben und das Voting für die „KURIER ROMY 2025“ gestartet. Auf www.romy.at kann das Publikum ab sofort über die beliebtesten Film- und Fernsehstars 2025 abstimmen. Votingende ist am Montag, 13. Oktober 2025, um 10.00 Uhr.

Unter den anwesenden Nominierten waren u. a. Peter Klien, Alexandra Maritza Wachter (beide nominiert in der Kategorie „TV-Journalismus“), Politik-Experte Thomas Hofer (nominiert in der Kategorie „KURIER TV-Analyse“), Barbara Karlich, Teresa Vogl, Silvia Schneider (nominiert in der Kategorie „Show/Unterhaltung“), Veronica Ferres, Brigitte Kren (beide nominiert in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin, TV/Streaming“) und Oliver Auspitz, MR-Film (nominiert in der Kategorie „KURIER Publikumshit“).

KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl betonte, dass die KURIER ROMY auf das nächste Level gehoben werden soll. „Daher schlagen wir im 35. Jahr ihrer glanzvollen Geschichte ein neues Kapitel auf. Der Wechsel nach Kitzbühel ist Teil einer strategischen Initiative des KURIER Medienhauses, neue Zielgruppen anzusprechen und die Marke ROMY in neuem Kontext zu präsentieren und die internationale Strahlkraft der Veranstaltung weiter zu stärken. Die Nähe zum starken TV- und Medienstandort München und zum gesamten deutschen Markt bietet dafür ideale Voraussetzungen. Unser Ziel ist, dass die KURIER ROMY der größte Film- und Fernsehpreis im deutschsprachigen Raum wird.“

Der ORF ist als Hauptpartner heuer und auch die kommenden drei Jahre dabei. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Die KURIER ROMY ist zurück und der ORF freut sich, auch beim Neustart in Kitzbühel als langjähriger Partner wieder mit an Bord zu sein. Damit kann auch das Publikum, als Hauptakteur dieses wundervollen Preises, bei der glanzvollen Preisverleihung erste Reihe fußfrei dabei sein und mit den TV-Stars mitfiebern. Die KURIER ROMY ist ein wertvoller Ausdruck der Verbundenheit zwischen dem Publikum und seinen TV-Lieblingen und zeigt den hohen Stellenwert, den heimische Film- und Fernsehschaffende beim Publikum genießen. Ich gratuliere allen Nominierten und drücke die Daumen für das Voting 2025.“

Start für Publikumsvoting: Zahlreiche ORF-Stars und ORF-Programme unter den Nominierungen

Die Publikumspreise werden 2025 in neun – teils ganz neuen – Kategorien vergeben (Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming, Beliebtester Schauspieler TV/Streaming, Beliebteste Schauspielerin Film, Beliebtester Schauspieler Film, TV-Journalismus, KURIER-Preis für TV-Analyse, Beste TV-Doku, Show/Unterhaltung und KURIER Publikumshit).

Heuer sind auf der Liste für die Publikums-ROMY 26 Nominierungen für ORF-Stars bzw. ORF-(Ko-)Produktionen zu finden: Als „Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming“ stehen unter anderem Brigitte Kren („Soko Donau“) und Stefanie Reinsperger (u. a. „Tatort“) zur Wahl. Auf eine ROMY hoffen dürfen in der Kategorie „Beliebtester Schauspieler TV/Streaming“ u. a. Christoph Luser (ORF-Landkrimi „Dunkle Wasser“) und Thomas Stipsits („Kopftuchmafia“).

Pia Hierzegger („Altweibersommer“), Birgit Minichmayr („Mit einem Tiger schlafen“) und Caroline Peters („What a Feeling“) gehen neben anderen in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin Film“ ins Rennen. In der Kategorie „Beliebtester Schauspieler Film“ sind u. a. Voodoo Jürgens („Rickerl“), Paul Pizzera und Otto Jaus („Pulled Pork“), Laurence Rupp („Veni Vidi Vici“) und Simon Schwarz („Perla“) vertreten. Peter Klien („Gute Nacht Österreich“), Peter Resetarits („Was braucht Österreich?“) und „ZIB“-Moderatorin Alexandra Maritza Wachter sind in der Kategorie „TV-Journalismus“ unter den Nominierten.

Für den KURIER-Preis für TV-Analyse sind u. a. Maria Angelini-Santner („Dancing Stars“) und Viktoria Schnaderbeck (ORF-Fußballübertragungen) nominiert. In der Kategorie „Beste TV-Doku“ geht u. a. Lisa Gadenstätter („Dok 1: Marcel“) an den Start. Und im Bereich „Show/Unterhaltung“ dürfen sich u. a. Armin Assinger und Barbara Karlich („9 Plätze – 9 Schätze“), Silvia Schneider („Wiener Opernball 2025“, „Silvia kocht“) sowie Teresa Vogl und Michael Ostrowski („100 Jahre Radio – Die Show“) über eine Nominierung freuen. Als „KURIER Publikumshit“ sind die ORF-(Ko-) und ORF-kofinanzierten Produktionen „Biester“, „School of Champions“, „Kopftuchmafia“, „Andrea lässt sich scheiden“, „Pfau – Bin ich echt?“ und „Jedermann 2024 aus Salzburg“ nominiert.