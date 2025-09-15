Die Tägliche Bewegungseinheit ist das größte Präventionsprogramm Österreichs – jetzt braucht es den Mut zur Vollausrollung

Wien (OTS) -

„Wer den Staatshaushalt langfristig und nachhaltig sanieren will, darf nicht kurzsichtig handeln.“ Mit diesen Worten bekräftigt Sport Austria-Präsident Hans Niessl einen Tag vor der Pressekonferenz von Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt, Bildungsminister Christoph Wiederkehr und ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick die Dringlichkeit, die Tägliche Bewegungseinheit in allen Kindergärten und Pflichtschulen österreichweit auszurollen.

„Die Staatssekretärin hat das Thema von Beginn an ernst genommen und die Wichtigkeit der Tägliche Bewegungseinheit erkannt – dafür gebührt ihr Anerkennung. Aber: Noch immer haben 86 Prozent unserer Kinder keine Tägliche Bewegungseinheit. Das dürfen wir nicht länger hinnehmen“, betont Niessl.

Die Tägliche Bewegungseinheit sei „kein Luxus, sondern eine Pflicht für die Gesundheit unserer Kinder“. Sie sei das größte Präventionsprogramm Österreichs – und längst erfolgreich erprobt: Schon jetzt finden über 330.000 Bewegungseinheiten jährlich in zehn Regionen aller Bundesländer statt, mit hoher Zustimmung von Lehrer:innen, Coaches und Kindern. Die Einheiten sind flexibel: Sie werden nicht nur in Turnhallen, sondern auch in Klassenzimmern, Parks, Schwimmbädern oder auf Sportplätzen abgehalten.

Weitere Informationen: https://link.sportaustria.at/tbe1