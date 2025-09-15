Ausstellungseröffnung "Reichtum statt Kapital. Anupama Kundoo" im Architekturzentrum Wien

Wien (OTS) -

Was, wenn Architektur kein Instrument des Kapitals wäre? Die Ausstellung „Reichtum statt Kapital“ präsentiert die Arbeit der in Indien geborenen Architektin Anupama Kundoo als Manifest für eine andere Architektur. Mit lokalen Ressourcen entwirft Kundoo Gebäude von außerordentlicher Schönheit, die Sorge tragen für Mensch und Planet.

Weltweit werden von der Bauindustrie Natur und Arbeitskräfte ausgebeutet. Gleichzeitig können sich viele Menschen ihre Wohnungen nicht mehr leisten. Wie konnte das Bauen so zerstörerisch werden und was können Architekt* innen dem entgegensetzen? Reichtum liegt in Anupama Kundoos Projekten nicht in edlen Materialien und perfektionierten Industrieprodukten, sondern in der neuartigen Verwendung von Ressourcen, die lokal im Überfluss vorhanden sind. Ihre Projekte sind gebautes Wissen für ein neues Verhältnis von Zeit, Geld und Material. Die Ausstellung macht Kundoos Arbeit sinnlich erlebbar und ist ein Aufruf für eine andere Architektur.

Kuratorinnen: Angelika Fitz, Elke Krasny

Projektkoordination und kuratorische Assistenz: Agnes Wyskitensky

Publikation “Abundance Not Capital. The Lively Architecture of Anupama Kundoo”, herausgegeben von Angelika Fitz, Elke Krasny und Architekturzentrum Wien, The MIT Press, 2025.

In dieser Publikation stellen Angelika Fitz und Elke Krasny das Konzept der Fülle (Abundance) vor, um einen Paradigmenwechsel in der Architektur zu fordern. Anhand des außergewöhnlichen Werks der Architektin Anupama Kundoo zeigt das reich illustrierte Buch, dass eine nicht-extraktivistische und nicht-ausbeuterische Architektur zweifellos möglich ist. Fotografien und Texte aus der kuratorischen Feldforschung von Fitz und Krasny entwickeln gemeinsam mit Material aus dem Büro der Architektin einen neuartigen Rahmen für die Analyse von Architektur. Essays internationaler Autorinnen bearbeiten die Themen Architektur und Kapital, CO2-Kolonialismus, Arbeitsbedingungen in der Bauindustrie, modernistische Utopien in der Stadtplanung, Architekturen des Sorgetragens und geben Einblicke in indische Architekturdiskurse.

PRESSEKONFERENZ: Mi 17.09., 11:00 in der Bibliothek des Az W

ERÖFFNUNG: Mi 17.09., 19:00 im Podium, anschließend Az W-Fest!

Ausstellung “Reichtum statt Kapital. Anupama Kundoo” 18.09.2025-16.02.2026, täglich 10:00-19:00