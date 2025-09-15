  • 15.09.2025, 11:51:34
First Conscious Communication Conference: It's the attention economy, stupid! 5. Nov. 2025, Wien

Bewusst kommunizieren. Wirklichkeit gestalten.

First Conscious Communication Conference "It's the attention economy, stupid!" am 5. Novemebr 2025 in Wien
Wien (OTS) - 

Kommunikation prägt unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben wie kaum etwas anderes. In Zeiten digitaler Überflutung und medialer Schnelllebigkeit stellen sich immer mehr Kommunikator:innen die Frage: Wie gelingt glaubwürdige Kommunikation, die nicht nur Reichweite schafft, sondern echte Resonanz und Wirkung entfaltet?

Antworten darauf gibt die First Conscious Communication Conference (CCConference) am 5. November 2025 in Wien. Veranstaltet vom PLATON institut, bringt sie führende Stimmen aus Wirtschaft, Medien, Politik, Kultur und Wissenschaft zusammen, um über zentrale Fragen zeitgemäßer Kommunikation zu diskutieren – von Künstlicher Intelligenz und Plattformmacht über digitale Selbstbilder bis hin zu demokratischer Teilhabe.

Über das PLATON institut

Das PLATON – Institut für mehr Bewusstsein in der Kommunikation wurde im April 2025 von Armin Rogl, Christoph Pausz und Julia Löwenstein als gemeinnütziger Verein gegründet. Ziel ist es, die weitreichenden gesellschaftlichen Folgen unseres Umgangs mit Kommunikation in einer digitalisierten Welt bewusst zu machen und Räume für interdisziplinären Austausch zwischen Wissenschaft, Kultur und Praxis zu schaffen.

Weitere Informationen und Programmupdates finden Sie unter: www.platon-institut.at

First Conscious Communication Conference: It's the attention economy, stupid!

Die First Conscious Communication Conference widmet sich der Frage, wie bewusste, verantwortungsvolle Kommunikation im digitalen Zeitalter gelingen kann. Das vom PLATON institut veranstaltete Forum vereint führende Stimmen aus Wirtschaft, Medien, Politik, Kultur und Wissenschaft, um Fragen zeitgemäßer Kommunikation zu diskutieren.

Datum: 05.11.2025

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Saal der Labstelle
Wollzeile 1
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.platon-institut.at

Platon - Institut für mehr Bewusstsein in der Kommunikation
ZVR-Zahl: 186183469

Rückfragen an:

Julia Löwenstein
Telefon: +436506201079
E-Mail: julia@platon-institut.at
Website: https://www.platon-institut.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
