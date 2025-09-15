First Conscious Communication Conference: It's the attention economy, stupid! 5. Nov. 2025, Wien

Wien (OTS) -

Kommunikation prägt unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben wie kaum etwas anderes. In Zeiten digitaler Überflutung und medialer Schnelllebigkeit stellen sich immer mehr Kommunikator:innen die Frage: Wie gelingt glaubwürdige Kommunikation, die nicht nur Reichweite schafft, sondern echte Resonanz und Wirkung entfaltet?

Antworten darauf gibt die First Conscious Communication Conference (CCConference) am 5. November 2025 in Wien. Veranstaltet vom PLATON institut, bringt sie führende Stimmen aus Wirtschaft, Medien, Politik, Kultur und Wissenschaft zusammen, um über zentrale Fragen zeitgemäßer Kommunikation zu diskutieren – von Künstlicher Intelligenz und Plattformmacht über digitale Selbstbilder bis hin zu demokratischer Teilhabe.

Über das PLATON institut

Das PLATON – Institut für mehr Bewusstsein in der Kommunikation wurde im April 2025 von Armin Rogl, Christoph Pausz und Julia Löwenstein als gemeinnütziger Verein gegründet. Ziel ist es, die weitreichenden gesellschaftlichen Folgen unseres Umgangs mit Kommunikation in einer digitalisierten Welt bewusst zu machen und Räume für interdisziplinären Austausch zwischen Wissenschaft, Kultur und Praxis zu schaffen.

Weitere Informationen und Programmupdates finden Sie unter: www.platon-institut.at

First Conscious Communication Conference: It's the attention economy, stupid!

Datum: 05.11.2025

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Saal der Labstelle

Wollzeile 1

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.platon-institut.at