Elif Duygu, Marko Kerezovic, Annalena Hochgruber, Nils Arztmann und Michaela Schausberger sind „Pflegeleicht“

Wien (OTS) -

Ausbildungsstart für den Pflegenachwuchs! Die Diagnose im Elisabeth Krankenhaus lautet personeller Engpass – doch dem setzt man seit Montag, dem 1. September 2025, bei den Dreharbeiten zur neuen ORF-Serie „Pflegeleicht“ kurzerhand selbst ein Ende. Das Rezept: Ein eigenes Programm und lernwillige Nachwuchskräfte müssen her – da kommen Elif Duygu, Marko Kerezovic, Annalena Hochgruber, Nils Arztmann und Michaela Schausberger wie gerufen! Die nächste Generation der Fachkräfte stürzt sich Hals über Kopf in die neue Aufgabe und mischt den Krankenhausalltag der Profis dabei gehörig auf. Neben der Versorgung der Patientinnen und Patienten stehen auf dem Dienstplan dabei viel Humor, Empathie und Gefühl. Für die acht neuen Folgen stehen in Wien und Klosterneuburg bis Ende November 2025 in weiteren Rollen u. a. auch Stefan Pohl, Sonja Romei, Agnes Hausmann, Michael Edlinger, Agnieszka Salamon, Erika Deutinger, Saman Giraud, Michael Dangl, Selina Graf und Romeo Kaltenbrunner vor der Kamera. Im Regiestuhl nehmen Michael Podogil und Katharina Heigl (u. a. „Soko Donau“) Platz, die Drehbücher stammen aus der Feder von Christian Frosch, Philipp Altmann, Christiane Kalss und Jürgen Marschal. „Pflegeleicht“ soll 2026 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.

Mehr zum Inhalt:

Personalmangel im Pflegebereich – auch im Elisabeth Krankenhaus. Allerdings hat der kaufmännische Leiter Konrad Lichtenthaler (Stefan Pohl) eine kreative Lösung für dieses Problem: es werden eigene Pflegekräfte ausgebildet. So findet sich eine buntgemischte Truppe zusammen, die mit der praktischen Ausbildung beginnt – und das noch dazu früher als geplant. Die Auszubildenden Mia (Annalena Hochgruber), Freddy (Nils Arztmann), Nenad (Marko Kerezovic), Alina (Elif Duygu) und Annabell (Michaela Schausberger) bringen neuen Schwung in den Krankenhausalltag. Sehr zum Leidwesen von Wera (Sonja Romei), die für die Ausbildung der „Frischlinge“ zuständig ist. Obwohl sie auch am Stützpunkt gebraucht wird, denn als Pflegeleiter ist Mike (Michael Edlinger) mit den administrativen Dingen überfordert. Und Pflegefachkraft Susanna (Agnes Hausmann) hält sich mit ihrem Hang zu Esoterik über Wasser. Nach den ersten Anlaufschwierigkeiten finden sich die „alten Hasen“ und die „Frischlinge“ rasch zu einem Team zusammen. Denn die Patientinnen und Patienten haben im Elisabeth Krankenhaus oberste Priorität!

„Pflegeleicht“ ist eine Koproduktion von ORF und Prisma Film gefördert von FISA+, ABA – FILM in AUSTRIA und Filmfonds Wien.