Lotto: Am Mittwoch wartet ein Jackpot mit 1,6 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Gestern Abend gab es bei Lotto „6 aus 45“ keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“, damit wartet am Mittwoch ein Jackpot mit 1,6 Millionen Euro auf die Spielteilnehmer:innen.

Auf zwei Spielquittungen befand sich gestern Abend allerdings je ein Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Gewinn via Quicktipp geht hier nach Wien, hier fehlte nur die 13 auf den Lotto Sechser. Der zweite Fünfer mit Zusatzzahl wurde via win2day abgegeben, hier war es die 32, die auf die „sechs Richtigen“ fehlte. Beide Gewinner:innen erhalten jeweils etwas mehr als 50.000 Euro.

LottoPlus

Der LottoPlus Sechser wurde gestern Abend hingegen zwar nur auf einem Schein richtig getippt, sorgte dafür aber gleich für viele Gewinner:innen. Die richtige Kombination war auf einem Lotto Anteilsschein Chance L angekreuzt, damit wird der Gewinn auf die Besitzer:innen der insgesamt 84 Anteile aufgeteilt, pro Anteil erhält jeder bzw. jede Spielteilnehmer:in mehr als 2.600 Euro. Bei der nächsten LottoPlus Ziehung geht es dann wieder um 200.000 Euro.

Joker

Und beim Joker gab es gestern Abend gleich drei Gewinner:innen, die auf ihren Tippscheinen sowohl das „Ja“ angekreuzt hatten und auch die richtige Jokerkombination. Je ein Gewinn geht hier nach Wien, ins Burgenland und nach Vorarlberg. Alle drei Gewinner:innen erhalten jeweils knapp 67.000 Euro.

Die Lotto Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 14. September 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen