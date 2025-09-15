  • 15.09.2025, 11:28:32
  • /
  • OTS0077

Lotto: Am Mittwoch wartet ein Jackpot mit 1,6 Millionen Euro

LottoPlus Sechser mit knapp 222.000 Euro geht an Lotto Anteilsschein

Wien (OTS) - 

Gestern Abend gab es bei Lotto „6 aus 45“ keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“, damit wartet am Mittwoch ein Jackpot mit 1,6 Millionen Euro auf die Spielteilnehmer:innen.

Auf zwei Spielquittungen befand sich gestern Abend allerdings je ein Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Gewinn via Quicktipp geht hier nach Wien, hier fehlte nur die 13 auf den Lotto Sechser. Der zweite Fünfer mit Zusatzzahl wurde via win2day abgegeben, hier war es die 32, die auf die „sechs Richtigen“ fehlte. Beide Gewinner:innen erhalten jeweils etwas mehr als 50.000 Euro.

LottoPlus

Der LottoPlus Sechser wurde gestern Abend hingegen zwar nur auf einem Schein richtig getippt, sorgte dafür aber gleich für viele Gewinner:innen. Die richtige Kombination war auf einem Lotto Anteilsschein Chance L angekreuzt, damit wird der Gewinn auf die Besitzer:innen der insgesamt 84 Anteile aufgeteilt, pro Anteil erhält jeder bzw. jede Spielteilnehmer:in mehr als 2.600 Euro. Bei der nächsten LottoPlus Ziehung geht es dann wieder um 200.000 Euro.

Joker

Und beim Joker gab es gestern Abend gleich drei Gewinner:innen, die auf ihren Tippscheinen sowohl das „Ja“ angekreuzt hatten und auch die richtige Jokerkombination. Je ein Gewinn geht hier nach Wien, ins Burgenland und nach Vorarlberg. Alle drei Gewinner:innen erhalten jeweils knapp 67.000 Euro.

Die Lotto Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 14. September 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Lotterien GmbH
Günter Engelhart
+43 (1) 790 70 - 31910
Christopher Reisinger
+43 (1) 79070 - 31933
Gerlinde Wohlauf
+43 (1) 79070 - 31920
Website: https://www.lotterien.at
https://www.win2day.at
https://www.playsponsible.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LMO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright