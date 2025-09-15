Austrian Rail Report 2025: Die Bahnindustrie als Key-Player für den Standort Österreich

Wien, 15.09.2025 (OTS) -

Die österreichische Bahnindustrie ist ein zentraler Motor für Beschäftigung, Innovation und Klimaschutz. Das zeigt der am 10. September 2025 präsentierte Austrian Rail Report 2025, der von VBI-Präsident Christian Diewald und VBI-Geschäftsführer Anil W. Rai an Bundesminister Peter Hanke übergeben wurde.

Zahlen, Daten, Fakten aus dem Austrian Rail Report 2025

34.079 Beschäftigte = + 22 % gesicherte Arbeitsplätze seit 2023

3,02 Mrd. Ꞓ Bruttowertschöpfung = starker regionaler Effekt

1,17 Mrd. Ꞓ Steuern und Abgaben = wichtiger Baustein für den Staatshaushalt

68 % Exportquote = europäische Spitze pro Kopf

1,5 Mrd. Ꞓ Exportvolumen = Österreich weltweit auf Rang 7

16,5 Ꞓ F&E pro Kopf = Platz 1 in Europa

Die Bahnindustrie trägt damit nicht nur zur wirtschaftlichen Stärke Österreichs bei, sondern ist auch unverzichtbar für die Erreichung der Klimaziele: Ein moderner Elektro-Hybrid-Zug verursacht pro Personenkilometer nur ein Dreißigstel der Emissionen eines Pkw.

Forderungen des VBI

Trotz positiver Entwicklung zeigt der Rail Report auch Handlungsbedarf. Der Verband der Bahnindustrie fordert:

Stärkung des Heimmarktes durch verpflichtende europäische Wertschöpfung bei öffentlichen Beschaffungen , um faire Wettbewerbsbedingungen zu sichern und Weltmarktführerpositionen langfristig zu erhalten.

, um faire Wettbewerbsbedingungen zu sichern und Weltmarktführerpositionen langfristig zu erhalten. Reform des Vergaberechts und Einführung eines echten Bestbieterprinzips , das Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit stärker gewichtet als den niedrigsten Preis.

, das Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit stärker gewichtet als den niedrigsten Preis. Gezielte Investitionen in Forschung & Entwicklung, um Österreichs Spitzenstellung zu sichern.

Stimmen zum Rail Report

Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur

„Die Bahnindustrie leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Transformation unserer Wirtschaft und ist Eckpfeiler der Mobilitätswende. Der Rail Report 2025 zeigt eindrucksvoll, wie stark die Branche in Beschäftigung, Export und Innovation ist – und welche Chancen wir mit einer konsequent nachhaltigen Industriepolitik nutzen können. Als Bundesregierung werden wir weiterhin stark in den Bahnausbau investieren und sehen die Bahnindustrie dabei als elementaren Partner.“

Christian Diewald, Präsident des VBI:

„Die Bahnindustrie erwirtschaftet über 3 Milliarden Euro Wertschöpfung, erzielt eine Exportquote von 68 % und ist damit eine Schlüsselbranche für Österreich. Mit 16,5 Euro F&E pro Kopf sind wir sogar Europameister in Forschung und Entwicklung. Gleichzeitig zeigt der Austrian Rail Report 2025 auch Handlungsbedarf: Österreich ist im weltweiten Exportvergleich von Platz 4 auf Platz 7 zurückgefallen. Das beweist, dass wir unsere Spitzenposition nicht für selbstverständlich halten dürfen. Nur mit fairen Vergabeverfahren, verbindlicher europäischer Wertschöpfung und einem starken Heimmarkt können wir diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben.“

Anil W. Rai, Geschäftsführer des VBI:

„Unsere Branche ist nicht nur Exportmotor, sondern auch Garant für Forschung und Technologie ‚Made in Austria‘. Mit über 34.000 Beschäftigten sind wir ein Jobmotor quer durch alle Bundesländer. Um die Zukunft zu sichern, müssen Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit im Vergaberecht als echtes Bestbieterprinzip stärker gewichtet sein als der niedrigste Preis.“

Über den VBI – Verband der Bahnindustrie in Österreich

Der Verband der Bahnindustrie ist die größte Interessensvertretung der Schienenverkehrszulieferindustrie in Österreich und vertritt rund 50 Unternehmen, die von Weltmarktführern bis hin zu spezialisierten KMUs reichen und als Schlüsselsektor zur Mobilitäts- und Klimawende in Österreich beitragen. Der neue Präsident Christian Diewald konzentriert sich gemeinsam mit dem Geschäftsführer Anil W. Rai auf die Umsetzung der Schwerpunkte des Regierungsprogramms, das verstärkte Investitionen in die Bahninfrastruktur, eine Reform des Vergaberechts sowie den Abbau bürokratischer Hürden fordert.