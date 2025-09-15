- 15.09.2025, 11:21:32
Presse Einladung Eröffnung Wiener Elektro Tage 2025
25. September 2025 um 12:15 Uhr auf dem Wiener Rathausplatz
Bereits zum fünften Mal findet Österreichs größtes E-Mobility Event statt.
Wir laden Sie als Vertreter der Presse herzlich ein, an der Eröffnung der Wiener Elektro Tage am Rathausplatz teilzunehmen.
Nach der offiziellen Begrüßung durch Stadträtin Barbara Novak und Veranstalter Thomas Beran (Porsche Media & Creative GmbH) stehen Ihnen die Aussteller für Fragen zur Verfügung.
Wir bitte um Zu- oder Absage bis 19. September unter folgendem Link: https://forms.office.com/e/9VmttTE09E
Rückfragen & Kontakt
Porsche Media & Creative GmbH
E-Mail: info@elektrotage.at
