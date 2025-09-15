  • 15.09.2025, 11:15:32
  • /
  • OTS0072

EILT-AVISO: Heute Pressekonferenz zum Thema „Sozialhilfe NEU“ im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) - 

Heute, Montag, den 15. September 2025 um 15.30 Uhr lädt Integrationsministerin Claudia Plakolm gemeinsam mit Sozialministerin Korinna Schumann sowie Integrationssprecher und Klubobmann Yannick Shetty zu einer Pressekonferenz zum Thema „Sozialhilfe NEU“ ins Bundeskanzleramt.

Termin für Medien:

15.30 Uhr
PRESSEKONFERENZ mit Integrationsministerin Plakolm, Sozialministerin Schumann und Klubobmann Shetty

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 14.45 Uhr)

HINWEIS: Der Zugang zum Ballhausplatz wird am Nachmittag voraussichtlich nur eingeschränkt möglich sein. Bitte planen Sie zusätzliche Zeit für den Sicherheitscheck ein und beachten Sie die Hinweise der Sicherheitsbehörden am Ballhausplatz.

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.


HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) vor.

Rückfragen & Kontakt

Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202724

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NBU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright