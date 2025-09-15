EILT-AVISO: Heute Pressekonferenz zum Thema „Sozialhilfe NEU“ im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) -

Heute, Montag, den 15. September 2025 um 15.30 Uhr lädt Integrationsministerin Claudia Plakolm gemeinsam mit Sozialministerin Korinna Schumann sowie Integrationssprecher und Klubobmann Yannick Shetty zu einer Pressekonferenz zum Thema „Sozialhilfe NEU“ ins Bundeskanzleramt.



Termin für Medien:

15.30 Uhr

PRESSEKONFERENZ mit Integrationsministerin Plakolm, Sozialministerin Schumann und Klubobmann Shetty

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 14.45 Uhr)



HINWEIS: Der Zugang zum Ballhausplatz wird am Nachmittag voraussichtlich nur eingeschränkt möglich sein. Bitte planen Sie zusätzliche Zeit für den Sicherheitscheck ein und beachten Sie die Hinweise der Sicherheitsbehörden am Ballhausplatz.



