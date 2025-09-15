Wien (OTS) -

5. Wiener Elektro Tage: so viele Aussteller und Fahrzeuge wie nie



Wiener Elektro Tage am Wiener Rathausplatz bietet von 25. bis 28. September 2025 mit über 50 ausgestellten Modellen einen umfassenden Überblick über die E-Mobilität



Neues Konzept: Rein-elektrische und erstmals auch Plug-in Hybrid-Modelle von 22 Herstellern werden flankiert von innovativen Lösungen aus den Bereichen Energie- und E-Ladeinfrastruktur



Bei freiem Eintritt: Präsentationen, Beratung und Unterhaltung, Stargäste und Top-Acts sowie Probefahrten



Das größte E-Mobility-Event Österreichs versteht sich als offene Plattform, mit dem Ziel die Mobilitätswende voranzutreiben

E-Mobilität ist längst keine Nische mehr. Mittlerweile gibt in jedem Fahrzeugsegment Angebote, die so ziemlich jedes Anforderungsprofil erfüllen. Und gleichzeitig sorgt der technische Fortschritt auch dafür, dass rein elektrische Reichweiten von über 100 Kilometern bei Plug-in Hybriden mittlerweile keine Seltenheit mehr sind. Damit sind auch diese zunehmend geeignet, die alltäglichen Wege lokal komplett emissionsfrei zu absolvieren.

Entwicklungen, die die Wiener Elektro Tage, in ihrer fünften Ausgabe in den Mittelpunkt stellen. Neben Batterie-elektrischen Fahrzeugen werden heuer also auch PHEVs zu sehen sein – und zwar in noch nie zuvor gesehener Zahl. Mit einem neuen Standkonzept erwarten die Besucherinnen und Besucher am Wiener Rathausplatz über 50 ausgestellte Fahrzeuge von insgesamt 22 Herstellern.

Die Besucherinnen und Besucher können sich bei den Wiener Elektro Tagen 2025 auch auf ein breites Spektrum an Neuheiten in den Bereichen Laden, Energiemanagement bis zur richtigen Finanzierung freuen.

Teilnehmende Marken: Abarth, Alfa Romeo, AUDI, Citroën, CUPRA, DS, Fiat, Ford, Jeep, Leap Motor, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz PKW, Mercedes-Benz Vans, Opel, Peugeot, Porsche, ŠKODA, Toyota, VW und VW Nutzfahrzeuge. Als Aussteller vertreten sind ebenso Autoscout24, Bikeleasing-Service, Hankook, Microlino, Mocci, MOON POWER, ÖAMTC, die Porsche Bank Group und Wien Energie.

4 Tage Top-Event

Auch abseits der Ausstellungsflächen wird viel geboten: Auf der Hauptbühne warten neben Live-Bands auch weitere, attraktive Programm-Punkte wie eine Podiumsdiskussion zum Thema Bidirektionales Laden und ein eigenes Programm für die Kleinen, realisiert mit ORF Kids.



Ausgewählte Programm-Highlights im Überblick



Donnerstag, 25.9.2025

Eröffnung und Podiumsdiskussion: „Bidirektionales Laden: Chancen und Herausforderungen“

Radio Wien Afterwork mit Radio Wien DJ Alex List

Freitag, 26.9.2025

Live Band: Spitting Ibex

Samstag, 27.9.2025

Kinder- & Familientag mit ORF Kids sowie Liveauftritt von Kathi Castillo

Sonntag, 28.9.2025

Live Bands

Öffnungs- und Ausstellungszeiten

Donnerstag, 25. bis Samstag, 27. September 2025 11:00 – 19:00 Uhr, Music-Acts: 19:00 – 21:00 Uhr

Sonntag, 28. September 2025 Ausstellungszeiten und Music-Acts: 11:00 – 18:00 Uhr



Presenting Partner der Wiener Elektro Tage 2025 sind der ORF und die KRONE.



Weitere Infos unter www.wiener-elektrotage.at