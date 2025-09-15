- 15.09.2025, 11:14:07
- /
- OTS0071
5. Wiener Elektro Tage: so viele Aussteller und Fahrzeuge wie nie
Neues Konzept: Rein-elektrisch und erstmals auch Plug-in Hybrid-Modelle
5. Wiener Elektro Tage: so viele Aussteller und Fahrzeuge wie nie
Wiener Elektro Tage am Wiener Rathausplatz bietet von 25. bis 28. September 2025 mit über 50 ausgestellten Modellen einen umfassenden Überblick über die E-Mobilität
Neues Konzept: Rein-elektrische und erstmals auch Plug-in Hybrid-Modelle von 22 Herstellern werden flankiert von innovativen Lösungen aus den Bereichen Energie- und E-Ladeinfrastruktur
Bei freiem Eintritt: Präsentationen, Beratung und Unterhaltung, Stargäste und Top-Acts sowie Probefahrten
Das größte E-Mobility-Event Österreichs versteht sich als offene Plattform, mit dem Ziel die Mobilitätswende voranzutreiben
E-Mobilität ist längst keine Nische mehr. Mittlerweile gibt in jedem Fahrzeugsegment Angebote, die so ziemlich jedes Anforderungsprofil erfüllen. Und gleichzeitig sorgt der technische Fortschritt auch dafür, dass rein elektrische Reichweiten von über 100 Kilometern bei Plug-in Hybriden mittlerweile keine Seltenheit mehr sind. Damit sind auch diese zunehmend geeignet, die alltäglichen Wege lokal komplett emissionsfrei zu absolvieren.
Entwicklungen, die die Wiener Elektro Tage, in ihrer fünften Ausgabe in den Mittelpunkt stellen. Neben Batterie-elektrischen Fahrzeugen werden heuer also auch PHEVs zu sehen sein – und zwar in noch nie zuvor gesehener Zahl. Mit einem neuen Standkonzept erwarten die Besucherinnen und Besucher am Wiener Rathausplatz über 50 ausgestellte Fahrzeuge von insgesamt 22 Herstellern.
Die Besucherinnen und Besucher können sich bei den Wiener Elektro Tagen 2025 auch auf ein breites Spektrum an Neuheiten in den Bereichen Laden, Energiemanagement bis zur richtigen Finanzierung freuen.
Teilnehmende Marken: Abarth, Alfa Romeo, AUDI, Citroën, CUPRA, DS, Fiat, Ford, Jeep, Leap Motor, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz PKW, Mercedes-Benz Vans, Opel, Peugeot, Porsche, ŠKODA, Toyota, VW und VW Nutzfahrzeuge. Als Aussteller vertreten sind ebenso Autoscout24, Bikeleasing-Service, Hankook, Microlino, Mocci, MOON POWER, ÖAMTC, die Porsche Bank Group und Wien Energie.
4 Tage Top-Event
Auch abseits der Ausstellungsflächen wird viel geboten: Auf der Hauptbühne warten neben Live-Bands auch weitere, attraktive Programm-Punkte wie eine Podiumsdiskussion zum Thema Bidirektionales Laden und ein eigenes Programm für die Kleinen, realisiert mit ORF Kids.
Ausgewählte Programm-Highlights im Überblick
Donnerstag, 25.9.2025
Eröffnung und Podiumsdiskussion: „Bidirektionales Laden: Chancen und Herausforderungen“
Radio Wien Afterwork mit Radio Wien DJ Alex List
Freitag, 26.9.2025
Live Band: Spitting Ibex
Samstag, 27.9.2025
Kinder- & Familientag mit ORF Kids sowie Liveauftritt von Kathi Castillo
Sonntag, 28.9.2025
Live Bands
Öffnungs- und Ausstellungszeiten
Donnerstag, 25. bis Samstag, 27. September 2025 11:00 – 19:00 Uhr, Music-Acts: 19:00 – 21:00 Uhr
Sonntag, 28. September 2025 Ausstellungszeiten und Music-Acts: 11:00 – 18:00 Uhr
Presenting Partner der Wiener Elektro Tage 2025 sind der ORF und die KRONE.
Weitere Infos unter www.wiener-elektrotage.at
Rückfragen & Kontakt
Porsche Media & Creative GmbH
E-Mail: info@elektrotage.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PMC