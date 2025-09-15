VBW eröffnen Musical-Saison 2025/26 mit DAS PHANTOM DER OPER – Weltpremiere von MARIA THERESIA-DAS MUSICAL im Oktober

Wien (OTS) -

Mit einer fulminanten Premiere von DAS PHANTOM DER OPER im Raimund Theater haben die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, am vergangenen Samstag offiziell die Musical-Saison 2025/26 eröffnet. Vor ausverkauftem Haus begeisterte Cameron Mackintoshs gefeierte Neuinszenierung von Andrew Lloyd Webbers weltbekanntem Meisterwerk die Zuschauerinnen und Zuschauer und startete in die dritte Spielzeit.

Weltpremiere von MARIA THERESIA-DAS MUSICAL am 10. Oktober im Ronacher

Und in wenigen Wochen steht bereits das nächste große Musical-Highlight auf dem Spielplan der VBW: Am 10. Oktober 2025 feiert MARIA THERESIA-DAS MUSICAL im Ronacher Weltpremiere. Die neueste VBW-Eigenproduktion erzählt die faszinierende Geschichte und das Vermächtnis einer der einflussreichsten Monarchinnen des 18. Jahrhunderts – ein lebendiges Porträt von Macht, Leidenschaft und historischem Wandel.

Mit einem starken Start in die neue Musical-Saison und der bevorstehenden Weltpremiere von MARIA THERESIA-DAS MUSICAL unterstreichen die Vereinigten Bühnen Wien einmal mehr ihre künstlerische Vielfalt, Innovationskraft und ihr Engagement für kulturelle Teilhabe. Das Publikum darf sich auf eine Saison voller Qualität, Emotion und großer Geschichten freuen.

RELAXED PERFORMANCE bei DAS PHANTOM DER OPER am 15. März 2026

Ein besonderes Anliegen der VBW ist die kulturelle Teilhabe aller Menschen: Am 15. März 2026 findet daher zum zweiten Mal eine „relaxed performance“ von DAS PHANTOM DER OPER statt – erneut in Kooperation mit der Österreichischen Autistenhilfe. (Infos unter www.musicalvienna.at)

Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer Wien Holding GesmbH:

„Die Vereinigten Bühnen Wien zeigen eindrucksvoll, wie künstlerische Exzellenz, Innovationskraft und gesellschaftliche Verantwortung Hand in Hand gehen können. Mit internationalen Erfolgsproduktionen wie DAS PHANTOM DER OPER und der Weltpremiere von MARIA THERESIA-DAS MUSICAL setzen die VBW kulturelle Maßstäbe weit über Wien hinaus und stärken gleichzeitig den Ruf unserer Stadt als eine der führenden Musicalmetropolen Europas.“



Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant:

„DAS PHANTOM DER OPER zählt zu den bedeutendsten Musicals der Theatergeschichte. Produktionen dieser Qualität setzen internationale Maßstäbe und sind ein wichtiger Teil unseres Spielplans. Gleichzeitig präsentieren wir mit MARIA THERESIA-DAS MUSICAL eine brandneue VBW-Eigenproduktion mit starkem historischem Bezug. Die Verbindung von weltweit erfolgreichen Musicals und der Entwicklung moderner, neuer eigener Stücke, die vor allem auch ein junges Publikum ansprechen, schafft genau jene künstlerische Balance, für die Musicalsparte der Vereinigten Bühnen Wien steht und unterstreicht, warum Wien zu den führenden Musicalmetropolen Europas zählt.“

Prof. Dr. Franz Patay, Geschäftsführer der VBW:

„Unser Anspruch ist es, sowohl internationale Erfolgsproduktionen auf höchstem Niveau nach Wien zu bringen als auch selbst neue Maßstäbe im deutschsprachigen Musiktheater zu setzen. DAS PHANTOM DER OPER und MARIA THERESIA-DAS MUSICAL stehen exemplarisch für diese Ausgewogenheit – und eine nachhaltige Verbindung von internationaler Qualität und österreichischer Kreativität.