Gewessler zum Austausch mit jungen Menschen im ganzen Land unterwegs

Wien (OTS) -

Leonore Gewessler, Bundessprecherin und Klubobfrau der Grünen, ist diesen Herbst in Österreich unterwegs. Sie möchte zuhören, was junge Menschen bewegt – beim Spaziergang durchs Grätzl und bei einem Spaßgetränk ihrer Wahl, ob Bubble Tea, Iced Coffee oder Matcha. Direkt, persönlich und ohne großes Drumherum.

„Über Jugendliche wird oft viel geredet, aber selten mit ihnen. Deshalb lade ich alle ein: Komm vorbei, hol dir dein Spaßgetränk und erzähl mir, was dir wichtig ist“, so Gewessler.

Bei „Auf ein Spaßgetränk mit Leonore“ stehen Gespräche auf Augenhöhe im Mittelpunkt. Gewessler möchte hören, was Jugendliche und junge Erwachsene brauchen, welche Sorgen sie haben – und was sie sich von der Politik erwarten.

„Viele Junge haben das Gefühl, dass in der Politik kaum jemand wirklich zuhört. Das will ich ändern: Ich will mich mit euch austauschen, verstehen, was euch wichtig ist – und dafür kämpfen, dass es wieder aufwärts geht. Ich will, dass ihr spürt: Eure Anliegen, eure Meinungen zählen und haben Gewicht“, sagt Gewessler.

Zwischen September und November stehen die ersten drei Bundesländer auf dem Programm: Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Weitere Orte und Termine werden laufend bekanntgegeben.