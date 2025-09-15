AVISO: Pressegespräch: Wirtschaftsministerium startet Wasserstoff-Offensive

Wien (OTS) -

Wasserstoff ist ein Schlüssel für Klimaneutralität, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Mit der Nationalen Wasserstoffstrategie und neuen Initiativen der Bundesregierung stellen wir die Weichen für den Hochlauf in Österreich.

Im Rahmen des Pressegesprächs wird Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer den politischen Rahmen und die wirtschaftliche Bedeutung von Wasserstoff darlegen sowie die neuen Maßnahmen der Bundesregierung vorstellen. Wolfgang Anzengruber wird als HyPA-Beiratsvorsitzender die strategische Umsetzung, laufende Projekte und die Rolle Österreichs im europäischen Kontext einordnen.

Wir bitten unbedingt um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter presseabteilung@bmwet.gv.at

Zeit: Dienstag 16.09.2025 11:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, Pressezentrum, 5. Stock (Zugang über Tor 2/“Sozialministerium“), Stubenring 1, 1010 Wien