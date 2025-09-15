  • 15.09.2025, 10:52:02
  • /
  • OTS0062

AVISO: Pressegespräch: Wirtschaftsministerium startet Wasserstoff-Offensive

Wien (OTS) - 

Wasserstoff ist ein Schlüssel für Klimaneutralität, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Mit der Nationalen Wasserstoffstrategie und neuen Initiativen der Bundesregierung stellen wir die Weichen für den Hochlauf in Österreich.
Im Rahmen des Pressegesprächs wird Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer den politischen Rahmen und die wirtschaftliche Bedeutung von Wasserstoff darlegen sowie die neuen Maßnahmen der Bundesregierung vorstellen. Wolfgang Anzengruber wird als HyPA-Beiratsvorsitzender die strategische Umsetzung, laufende Projekte und die Rolle Österreichs im europäischen Kontext einordnen.

Wir bitten unbedingt um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter presseabteilung@bmwet.gv.at

Zeit: Dienstag 16.09.2025 11:00 Uhr
Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, Pressezentrum, 5. Stock (Zugang über Tor 2/“Sozialministerium“), Stubenring 1, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
E-Mail: presseabteilung@bmwet.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright