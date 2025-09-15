  • 15.09.2025, 10:46:35
  • /
  • OTS0061

NoVA-Befreiung für Allrad-Pick-ups wichtiger Erfolg für Betriebe

Auf Drängen der WK und Präsident Mandl beschloss die Regierung, Allrad-Pick-ups von der NoVA zu befreien. Für Gewerbespartenobmann Storfer ein wichtiger Schritt zur Entlastung.

Klagenfurt (OTS) - 

Mit der nun fixierten Befreiung von Allrad-Pick-ups von der Normverbrauchsabgabe (NoVA) setzt die Bundesregierung eine Forderung der Wirtschaft um: „Besonders Betriebe in Gewerbe und Handwerk sind im alpinen Bereich oft auf diese Fahrzeuge angewiesen, da sie eine hohe Zuladungskapazität, Geländetauglichkeit und einen Allradantrieb kombinieren“, erklärt WK-Präsident Jürgen Mandl, der eine entsprechende Anpassung schon im Juli gefordert hatte.

Erleichert zeigt sich jetzt auch Peter Storfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk: „Das ist ein Erfolg für viele Unternehmen in Kärnten und ganz Österreich. Allrad-Pick-ups sind für zahlreiche Betriebe unverzichtbar – sei es auf Baustellen, in der Forst- und Landwirtschaft oder auch im Handwerk. Dass diese Fahrzeuge bisher durch die NoVA massiv benachteiligt wurden, war schlicht eine Diskriminierung. Mit der Befreiung wird endlich die Realität anerkannt: Diese Fahrzeuge sind Arbeitsgeräte und keine Luxusautos.“

Die Wirtschaftskammer Kärnten hat in der Vergangenheit auf die unfaire Belastung hingewiesen und die Abschaffung eingefordert. „Wir haben uns dazu deutlich geäußert, weil die Politik den Ernst der Lage lange nicht verstanden hat. Umso erfreulicher ist es, dass nun endlich eine Lösung gefunden wurde, die die Betriebe entlastet und die Wettbewerbsfähigkeit stärkt“, betont Storfer.

Bereits seit dem 1. Juli sind in Österreich rund 30.000 leichte Nutzfahrzeuge der Klasse 1 mit drei bis zehn Sitzplätzen und einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen von der NoVA befreit. Nach intensiven Verhandlungen gelten auch zweireihige Pick-ups mit permanentem Allradantrieb nicht mehr als Luxus und sind ab heute ebenfalls von der NoVA befreit. Für die betroffenen Unternehmen bedeutet dies eine spürbare finanzielle Entlastung von 10.000 bis 20.000 Euro. Gleichzeitig ist dieser Erfolg auch ein klares Signal, dass die konsequente Arbeit der Wirtschaftskammer zu deutlichen Verbesserungen für die heimischen Unternehmen und die Wirtschaft insgesamt führt.

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Kärnten | Kommunikation
Telefon: 05 90 90 4 - 660

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WKK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright