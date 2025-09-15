- 15.09.2025, 10:35:32
TV-Serie "Die Bergretter": 400 begeisterte Fans erlebten unvergessliche Tage mit ihren Serienstars
Die ZDF-Produktion wird seit vielen Jahren in der Urlaubsregion Schladming-Dachstein gedreht / In Ramsau am Dachstein fand die "Original Bergretter Fanwanderung" statt
400 Fans der TV-Serie "Die Bergretter" erlebten kürzlich ein fantastisches Wochenende. Sie kamen zur 13. Ausgabe der großen "Bergretter Fanwanderung" in der österreichischen Gemeinde Ramsau am Dachstein zusammen. Dort finden die Hauptdrehs der erfolgreichen Serie statt, die bereits seit 16 Jahren ein Millionenpublikum im ZDF begeistert. Neben dem Erkunden zahlreicher Originaldrehorte in der atemberaubenden Berglandschaft der Region Schladming-Dachstein im Herzen Österreichs erwartete die Besucher ein vielseitiges Programm voller besonderer Momente >>
>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein
