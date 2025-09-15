Neue Folge: „2 in Tirol – Heimat neu entdecken“ am 17. September in ORF 2 und vorab auf ORF ON

Wien (OTS) -

Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Oliver Polzer ist wieder unterwegs und macht Tirol unsicher: In einer neuen Ausgabe von „2 in Tirol – Heimat neu entdecken“ am Mittwoch, dem 17. September 2025, in ORF 2 und bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON schicken die beiden einander erneut auf besondere Missionen quer durch das Land. Dabei stellen sie sich gegenseitig witzige, manchmal schwierige, auf jeden Fall interessante und unterhaltsame Aufgaben. „2 in Tirol – Heimat neu entdecken“ zeigt das nicht so bekannte, junge, moderne und innovative Tirol. Neben interessanten Menschen lernt das Publikum auch die schönsten Plätze des Landes kennen, garniert mit spannenden kulinarischen und musikalischen Highlights.

Victoria Swarovski erkundet unter anderem das ewige Eis und lässt sich in die Geheimnisse des Natureispalasts am Hintertuxer Gletscher einweisen. In Stams wirft sie die Angel aus, und der bekannte Südtiroler Musiker Herbert Pixner spielt für sie ihr Lieblingslied. Oliver Polzer findet und füttert im hintersten Kaunertal anhängliche Ziegen, die die Bevölkerung vor Lawinen schützen. Er lernt den international tätigen, renommierten Forensiker und Molekularbiologen Walter Parson kennen und sucht im Karwendel das beste Quellwasser, das direkt aus dem Berg kommt und ein echter Wasserschatz für Innsbruck ist.

Esther Mitterstieler, Landesdirektorin ORF Tirol: „Es ist großartig, dass wir mit ‚2 in Tirol‘ eine neue Marke im ORF etablieren konnten. Nach dem gelungenen Start 2024 entführt uns die zweite Folge erneut abseits der bekannten Wege – mitten hinein in die Vielfalt, Schönheit und Überraschungen, die Tirol zu bieten hat. Jede Station unserer Reise mit gegenseitigen Aufgabenstellungen der Moderatoren steckt voller Geschichten, Begegnungen und Eindrücke!“

Victoria Swarovski, Moderatorin und Unternehmerin: „Auch dieses Jahr hat es mir große Freude bereitet, dabei zu sein – so viele spannende und neue Plätze und Menschen in meiner Heimat kennenzulernen, war eine wunderbare Erfahrung. Jeder Ort und jede Begegnung haben mir gezeigt, wie vielfältig und lebendig meine Heimat ist, und wie viel es immer noch zu entdecken gibt. Wir hatten beim Dreh so viel Freude – und ich hoffe, genau das spüren auch unsere Zuseherinnen und Zuseher.“

Oliver Polzer, ORF-Moderator: „Eine meiner großen Leidenschaften ist das Reisen. Glücklicherweise darf ich mich diesbezüglich schon beruflich ordentlich austoben. ‚2 in Tirol‘ hat mir aber auch in diesem Jahr wieder gezeigt, dass das Gute, Spannende, Interessante, Neue und Faszinierende gar keine weiten Reisen braucht. ‚2 in Tirol‘ 2025 hat mich erneut begeistert und überrascht!“

„2 in Tirol– Heimat neu entdecken“ ist eine Produktion des ORF-Landesstudio Tirol.