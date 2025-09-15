- 15.09.2025, 10:30:04
Sitzung der Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus findet am Donnerstag, dem 18. September 2025, um 17.00 Uhr im Festsaal der BV 15 in der Rosinagasse 4 statt.
Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/rudolfsheim-fuenfhaus/sitzung-bezirksvertretung-livestream
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 15. Bezirk, Tel. +43 1 4000-15110 bzw. E-Mail post@bv15.wien.gv.at.
