ÖFB Cup: Nachtrag aus der 2. Runde mit Oberwart – Rapid live im ORF
Am 17. September um 18.55 Uhr in ORF SPORT +
Drei Matches müssen in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cup noch gespielt werden, darunter SV Oberwart gegen SK Rapid. ORF SPORT + überträgt das Spiel am Mittwoch, dem 17. September 2025, um 18.55 Uhr live. Kommentator ist Daniel Warmuth, als Kokommentator fungiert Helge Payer. Christian Diendorfer moderiert die Übertragung.
Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sport-Berichterstattung ausführlich.
