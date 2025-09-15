  • 15.09.2025, 10:21:33
Österreicherin wird zur Professional Speakerin ausgezeichnet!

Wienerin erobert das Keynote Business.

Valerie Rapatz erhält das begehrte Zertifikat der German Speakers Association zum Professional Speaker.
Österreich (OTS) - 

Valerie Rapatz, Expertin für Führungskräftekommunikation, absolvierte als einzige Österreicherin den Lehrgang „Professional Speaking“ der German Speakers Association. Mit ihrer Keynote „Frag richtig. Klug gefragt ist halb gewonnen“ überzeugte sie die Prüfungskommission und erhielt das begehrte Zertifikat des zweitgrößten Rednerverbandes der Welt.
In ihrem Vortrag zeigt Rapatz, wie das „Fragen stellen“ in neuem Licht erscheinen kann. Mit Storytelling und Rollenspielen öffnet sie Führungskräften und Teams die Augen für ihre Art zu fragen. Ihre Keynote verändert auf humorvolle und spannende Weise den Blick auf Fragestellungen. „Wenn du bessere Fragen stellst, dann erhältst du auch bessere Antworten.“ Die drei Fragetipps der Expertin helfen, Meetings und Gespräche effektiver zu gestalten.
„Die Ausbildung zum Professional Speaker ist hochkarätig. Wir konnten von den besten und erfolgreichsten Speakern in Deutschland lernen. Als einzige Österreicherin den Lehrgang abgeschlossen zu haben, bedeutet mir besonders viel – auch, um ein Zeichen für die Speakerbranche in Österreich zu setzen“, so Rapatz.

Interesse an einer Keynote?!

Sie möchten Ihre Führungskräfte und Teams zum Mindshiften bringen? Klug gefragt ist halb gewonnen. Erleben Sie, wie kluge Fragen den Arbeitsalltag vereinfachen und Meetings wirksamer machen.

Rückfragen & Kontakt

Valerie Rapatz
Valerie Rapatz, MSc
Telefon: +4367762315652
E-Mail: v.rapatz@mindshiftingspeaker.com

