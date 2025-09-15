Energie Steiermark öffnet als erstes EVU Österreichs Zugang zu 600.000 (!) Strom-Tankstellen in ganz Europa

Graz (OTS) -

Zur Einführung von ELINX: Österreichs günstigster Ladetarif

Die Energie Steiermark startet eine neue Phase ihrer E-Mobility-Offensive: Mit der neuen Lade-App ELINX wird erstmals durch ein österreichisches Energieunternehmen der Zugang zu über 600.000 Ladepunkten in ganz Europa mit nur einer Karte möglich gemacht. Damit entfällt die bisher notwendige Sammlung unterschiedlicher Karten für verschiedene Anbieter und Länder.

Zum Marktstart bietet die Energie Steiermark den aktuell günstigsten Ladetarif Österreichs an, der europaweit gilt: 0,39 Euro pro kWh ohne Grundgebühr.

Die neue ELINX-App – sie ist ab 18. September verfügbar – wartet mit zahlreichen Neuerungen auf: Sie integriert Live-Fahrzeugdaten, bietet eine intelligente Routenplanung mit Lade-Stopps basierend auf Echtzeitinformationen und informiert per Push-Nachricht, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist. Die Bezahlung erfolgt flexibel per SEPA-Lastschrift, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay.

Angeboten werden Tarif-Modelle für Wenigfahrer (S), Alltagsnutzer (M) und für Vielfahrer mit europaweiter Nutzung (L). Diese Tarife sind monatlich wechsel- oder kündbar. ELINX ersetzt die aktuelle Ladekarte der Energie Steiermark, die mit Ende Oktober ausläuft. Alle Informationen und Detailinfos gibt es unter www.elinx.at

„Unser Ziel ist es, das Laden von E-Autos in allen Teilen Europas so einfach und transparent wie möglich zu machen. Dabei wollen wir die Energie-Expertise aus unserem Unternehmen mit dem europaweiten Ladenetzwerk verbinden. So wird Elektromobilität vom Planungsaufwand zur Selbstverständlichkeit, insbesondere bei Reisen in Österreichs Nachbarländer“, so die Vorstände der Energie Steiermark, Martin Graf und Werner Ressi.