  • 15.09.2025, 10:17:33
  • /
  • OTS0051

Energie Steiermark öffnet als erstes EVU Österreichs Zugang zu 600.000 (!) Strom-Tankstellen in ganz Europa

Erstmals eine App für nahezu das gesamte europäische E-Mobility-Netz

Graz (OTS) - 

Zur Einführung von ELINX: Österreichs günstigster Ladetarif

Die Energie Steiermark startet eine neue Phase ihrer E-Mobility-Offensive: Mit der neuen Lade-App ELINX wird erstmals durch ein österreichisches Energieunternehmen der Zugang zu über 600.000 Ladepunkten in ganz Europa mit nur einer Karte möglich gemacht. Damit entfällt die bisher notwendige Sammlung unterschiedlicher Karten für verschiedene Anbieter und Länder.

Zum Marktstart bietet die Energie Steiermark den aktuell günstigsten Ladetarif Österreichs an, der europaweit gilt: 0,39 Euro pro kWh ohne Grundgebühr.

Die neue ELINX-App – sie ist ab 18. September verfügbar – wartet mit zahlreichen Neuerungen auf: Sie integriert Live-Fahrzeugdaten, bietet eine intelligente Routenplanung mit Lade-Stopps basierend auf Echtzeitinformationen und informiert per Push-Nachricht, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist. Die Bezahlung erfolgt flexibel per SEPA-Lastschrift, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay.

Angeboten werden Tarif-Modelle für Wenigfahrer (S), Alltagsnutzer (M) und für Vielfahrer mit europaweiter Nutzung (L). Diese Tarife sind monatlich wechsel- oder kündbar. ELINX ersetzt die aktuelle Ladekarte der Energie Steiermark, die mit Ende Oktober ausläuft. Alle Informationen und Detailinfos gibt es unter www.elinx.at

„Unser Ziel ist es, das Laden von E-Autos in allen Teilen Europas so einfach und transparent wie möglich zu machen. Dabei wollen wir die Energie-Expertise aus unserem Unternehmen mit dem europaweiten Ladenetzwerk verbinden. So wird Elektromobilität vom Planungsaufwand zur Selbstverständlichkeit, insbesondere bei Reisen in Österreichs Nachbarländer“, so die Vorstände der Energie Steiermark, Martin Graf und Werner Ressi.

Rückfragen & Kontakt

Mag. (FH) Urs Harnik-Lauris
Leiter Konzern-Kommunikation
Head of Corporate Communications

Energie Steiermark AG
Leonhardgürtel 10, A-8010 Graz

Tel.: +43-316-9000-5926
Mobil: +43-664-1801780

Mail: urs.harnik-lauris@e-steiermark.com
Homepage: www.e-steiermark.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EST

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright