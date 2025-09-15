Ambra Schuster erklärt Schülern unabhängigen Journalismus

Österreich (OTS) -

Die als Social Media-Star der Zeit im Bild bekannt gewordene Journalistin Ambra Schuster erklärt Österreichs Schülern in vierzig Videos unabhängigen Journalismus: Ethische Grundregeln, Recherche, Themenfindung, Interviewführung, Textaufbau, Einsatz von KI, Titel, Vorspann und Bildtext plus 26 Schreibregeln. „Wir bringen Schülern so journalistische Werte wie Respekt, Sorgfalt und Trennung von Fakten und Meinung näher“, sagt Projekt-Initiator Max Langer, Chefredakteur der neuen schulenübergreifenden Schülerzeitung campus a college. Ambra Schuster steht Schulen auch für Webinare zur Verfügung. Anmeldung unter www.campus-a-college.at.