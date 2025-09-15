- 15.09.2025, 10:15:34
AVISO: Di., 16.09.2025, 9:00 / Pressekonferenz: „Tägliche Bewegungseinheit“ – Sportlich geht es in die nächste Runde
Die österreichweite Sport-Initiative „Tägliche Bewegungseinheit“ geht in die nächste Runde: Rund 400.000 Kinder in Volksschulen und Kindergärten nehmen teil – und das Programm wird weiter ausgebaut. Die Initiative startet mit prominenter Verstärkung: ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ist ihr neuer Botschafter.
Teilnehmer:innen:
· Michaela Schmidt, Sport-Staatssekretärin
· Christoph Wiederkehr, Bildungsminister
· Ralf Rangnick, ÖFB-Teamchef
· Michaela Huber, Bewegungscoach und Vizepräsidentin, Sportunion
Im Anschluss findet eine Demonstration einer Täglichen Bewegungseinheit statt.
Wann: Dienstag, 16. September 2025: Start 09:00 Uhr (Ende: 10:00 Uhr)
Wo: Volksschule Mondweg (Mondweg 73-83, 1140 Wien), Turnsaal
Liveübertragung: www.bmwkms.gv.at
Alle Medienvertreter:innen sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen.
Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter presse@bmwkms.gv.at
Teilnahme ist ausschließlich mit Presseausweis möglich.
