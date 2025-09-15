AVISO: Di., 16.09.2025, 9:00 / Pressekonferenz: „Tägliche Bewegungseinheit“ – Sportlich geht es in die nächste Runde

Wien (OTS) -

Die österreichweite Sport-Initiative „Tägliche Bewegungseinheit“ geht in die nächste Runde: Rund 400.000 Kinder in Volksschulen und Kindergärten nehmen teil – und das Programm wird weiter ausgebaut. Die Initiative startet mit prominenter Verstärkung: ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ist ihr neuer Botschafter.

Teilnehmer:innen:

· Michaela Schmidt, Sport-Staatssekretärin

· Christoph Wiederkehr, Bildungsminister

· Ralf Rangnick, ÖFB-Teamchef

· Michaela Huber, Bewegungscoach und Vizepräsidentin, Sportunion

Im Anschluss findet eine Demonstration einer Täglichen Bewegungseinheit statt.

Wann: Dienstag, 16. September 2025: Start 09:00 Uhr (Ende: 10:00 Uhr)

Wo: Volksschule Mondweg (Mondweg 73-83, 1140 Wien), Turnsaal

Liveübertragung: www.bmwkms.gv.at

