AVISO: Di., 16.09.2025, 9:00 / Pressekonferenz: „Tägliche Bewegungseinheit“ – Sportlich geht es in die nächste Runde

Wien (OTS) - 

Die österreichweite Sport-Initiative „Tägliche Bewegungseinheit“ geht in die nächste Runde: Rund 400.000 Kinder in Volksschulen und Kindergärten nehmen teil – und das Programm wird weiter ausgebaut. Die Initiative startet mit prominenter Verstärkung: ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ist ihr neuer Botschafter.

Teilnehmer:innen:

· Michaela Schmidt, Sport-Staatssekretärin

· Christoph Wiederkehr, Bildungsminister

· Ralf Rangnick, ÖFB-Teamchef

· Michaela Huber, Bewegungscoach und Vizepräsidentin, Sportunion

Im Anschluss findet eine Demonstration einer Täglichen Bewegungseinheit statt.

Wann: Dienstag, 16. September 2025: Start 09:00 Uhr (Ende: 10:00 Uhr)
Wo: Volksschule Mondweg (Mondweg 73-83, 1140 Wien), Turnsaal
Liveübertragung: www.bmwkms.gv.at

Alle Medienvertreter:innen sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen.

Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter presse@bmwkms.gv.at

Teilnahme ist ausschließlich mit Presseausweis möglich.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur,
Medien und Sport

Abteilung I/6 - Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 71606-664781
presse@bmwkms.gv.at
www.bmwkms.gv.at

