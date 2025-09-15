- 15.09.2025, 10:15:03
AVISO – Heute, Montag, 16.00 Uhr: Pressekonferenz mit SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim nach SPÖ-Bundesparteivorstand
Heute, Montag, findet nach dem SPÖ-Bundesparteivorstand eine Pressekonferenz mit SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim statt. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****
Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen: https://www.facebook.com/sozialdemokratie/live
Zeit: Heute, Montag, 15. September 2025, 16.00 Uhr
Ort: SPÖ-Parlamentsklub, Medienraum, 2. Stock, Parlament, 1010 Wien.
