Alexander Liess ist neuer Chief Commercial Officer bei STEYR ARMS

STEYR (OTS) -

Das heimische Unternehmen STEYR ARMS, das auf eine über 160-jährige Geschichte zurückblicken kann, hat Alexander Liess zum CCO ernannt. Er nimmt am 15. September seine Tätigkeit auf und tritt dem Führungsteam von Steyr Arms bei. Liess war bisher als Spitzenmanager bei Glock tätig

„Wir sind absolut begeistert, dass mit Alexander Liess ein Branchenexperte mit fundiertem Produkt- und Marktwissen zu unserem Team stößt“, sagt Milan Šlapák, CEO der STEYR ARMS GmbH. „Angesichts unserer ehrgeizigen Wachstumspläne sind wir zuversichtlich, dass er das nächste Kapitel in der Geschichte unseres Unternehmens maßgeblich prägen wird.“

Liess tritt seine neue Tätigkeit als Chief Commercial Officer am Montag, den 15. September, an. Der ehemalige Offizier des österreichischen Bundesheers hatte zuvor die Position Vice President International Sales & Marketing bei der GLOCK GmbH inne. Dort war er für internationalen Vertrieb, Marketing, Produktmanagement bzw. die Schulungsabteilung verantwortlich.

25 Jahre Erfahrung

Davor hatte der Absolvent der Technischen Universität Graz verschiedene Führungspositionen bei Frequentis, Rohde & Schwarz, Bosch oder als CEO bei G4s inne. In Australien baute der heute 53-Jährige eine lokale Tochtergesellschaft für Frequentis grundlegend neu auf. Insgesamt blickt Liess auf 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Verteidigung und kritische Infrastruktur zurück.

„Perfekte Grundlage für internationales Wachstum“

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mein Wissen und meine Erfahrung bei STEYR ARMS einzubringen“, so Liess. „Dieses traditionsreiche Unternehmen verfügt über einen großen Kundenstamm, hervorragende Produkte, Innovationskraft und ein hochmotiviertes, professionelles Team. In Kombination mit der starken Partnerschaft mit AREX Defense in Slowenien bildet dies eine perfekte Grundlage für das internationale Wachstum des Unternehmens und den Ausbau des Geschäfts in den USA.“

Seit 2024 ist STEYR ARMS Teil des RSBC Defence Fonds. Zum Portfolio gehört neben der österreichischen STEYR ARMS auch der slowenische Schusswaffenhersteller AREX und der einzige franzöische Produzent von Handfeuerwaffen, Vernier-Carron. Der Fonds konzentriert sich auf langfristige Investitionen in Hersteller mit globalen Wachstumsambitionen und legt den Schwerpunkt auf Technologie, Effizienz und lokale Anpassung.

Über STEYR ARMS

STEYR ARMS wurde 1864 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Steyr und ist einer der führenden europäischen Waffenhersteller. Das Unternehmen besitzt eine starke Position im Bereich der Jagdwaffen sowie der Schusswaffen für professionelle Anwendung in der Strafverfolgung und beim Militär. Zu den erfolgreichsten Produkten zählt das Steyr AUG, das zur Standardausrüstung von mehr als zwanzig Streitkräften weltweit gehört. Dank seiner kompakten Bauweise ist das Steyr AUG auch bei Spezialeinheiten der Polizei weit verbreitet. Das Unternehmen ist auch auf dem Gebiet der Präzisionsgewehre, -pistolen und des Zubehörs sowohl für den professionellen (Militär, Polizei, Spezialeinheiten) als auch für den zivilen Markt (Jagd, Sportschießen) gut etabliert. STEYR ARMS GmbH ist der hunderprozentige Eigentümer der STEYR ARMS Inc. mit Sitz in Bessemer, Alabama, USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.steyr-arms.com

Über RSBC Defence

RSBC Defence ist ein Investmentfonds, der sich auf Investitionen in die Verteidigungsindustrie, die Fertigung und damit verbundene Technologien konzenriert. Zu den Hauptanlagen des Fonds gehören das slowenische Industrieunternehmen AREX, der österreichische Traditionshersteller von Langwaffen, STEYR ARMS sowie Verney-Carron, der einzige französische Hersteller von Handfeuerwaffen. Der Fonds richtet sich an Anleger, die ihr Portfolio durch Investitionen in einen dynamisch wachsenden Sektor diversifizieren wollen, der sich auf die Produktion und Bereitstellung von Dienstleistungen für Sicherheits- und Verteidigungskräfte konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rsbcdefence.cz