Aviso: Morgen, Di., 16.9., 10.30 Uhr: Grüne Mahnwache zum 3.Todestag von Jina Mahsa Amini – mit u.a. Klubobfrau Gewessler, Disoski

Einladung zur Grünen Mahnwache aus Anlass des 3. Todestages von Jina Mahsa Amini.

Die 22-jährige kurdische Iranerin wurde im September 2022 in Teheran verhaftet. Am 16.9. starb sie an den Verletzungen, die ihr die Polizei in Haft zugefügt hatte. Offizieller Grund der Festnahme war, dass Amini ihr Kopftuch nicht vorschriftsgemäß getragen habe. Ihr Tod führte zu landes- und weltweiten Protesten gegen die Repressionen durch das islamische Regime im Iran. Die Parole der Protestbewegung: „Frau – Leben – Freiheit“.

Teilnehmer:innen:

Leonore Gewessler, Klubobfrau der Grünen

Meri Disoski, außenpolitische Sprecherin

Wann: Dienstag, 16.9., 10.30 Uhr

Wo: 1030 Wien, Reisnerstraße 53, in der Nähe der Iranischen Botschaft

