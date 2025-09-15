ORF RSO Wien im September: Filmmusik, Wassermusiken und Videospielklänge im großen Orchestersound

Wien (OTS) -

„Film ab!“ ist das Konzertmotto des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien am 18. September im Linzer Brucknerhaus. Im ORF RadioKulturhaus steht am 23. September der zweite Teil der Reihe „RSO Music Hall“ auf dem Programm und am 27. September spielt das Orchester unter dem Titel „Let us play!“ zwei moderierte Familienkonzerte.

Am Donnerstag, den 18. September gastieren das ORF RSO Wien und die Saxophonistin Asya Fateyeva im Rahmen des Internationalen Brucknerfestes Linz ab 19.30 Uhr im Brucknerhaus. Mei-Ann Chen dirigiert das Konzert mit dem Motto „Film ab!“. Zu hören sind Erich Wolfgang Korngolds Suite aus dem Film „Kings Row“, „Focus“ von Peter Eötvös und von John Williams „Escapades für Alt-Saxophon und Orchester“ sowie eine Auswahl aus dessen Filmmusiken von „Indiana Jones“ über „Der weiße Hai“ und „Schindlers Liste“ bis hin zu „Star Wars“. In Ö1 ist der Konzertmitschnitt am 3. Oktober ab 19.30 Uhr zu hören.

„Wasser marsch!“ heißt es am Dienstag, den 23. September ab 19.30 Uhr im ORF RadioKulturhaus beim zweiten Konzert der Reihe „RSO Music Hall“. Christoph Wagner-Trenkwitz präsentiert das Programm, das diesmal Wassermusiken aus drei Jahrhunderten umfasst – von Georg Friedrich Händels „Wassermusik“ bis zu Benjamin Brittens „Sea Interludes“. Als Dirigentin ist Hannah Eisendle am Pult des RSO Wien zu erleben, es singt Bariton Alexander Grassauer.

Am Samstag, den 27. September spielt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter dem Dirigat von Gottfried Rabl im ORF RadioKulturhaus zwei moderierte Familienkonzerte (15.00 und 17.00 Uhr). Unter dem Titel „Let us play!“ begibt sich das Orchester in die musikalische Welt der Animationsfilme und Videospiele mit einem eigens zusammengestelltes Disney-Medley und Klängen aus der Welt der Videospiele wie „Angry Birds“, „Minecraft“ oder „Super Mario Bros“. Es moderieren Leonard Eröd (RSO-Fagottist und Musikvermittler) und Lena Grandl-Großmann (ORF ZIB Zack Mini). Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at/.