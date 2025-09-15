AVISO Regierungsklausur der NÖ Landesregierung am Mittwoch, 17. September 2025

St. Pölten (OTS) -

Geschätzte Medienkollegen!

Am Mittwoch, 17. September 2025 findet die nächste Regierungsklausur auf Basis des Arbeitsübereinkommens zwischen der Volkspartei Niederösterreich und der Freiheitlichen Partei Niederösterreich statt.

Hierbei werden die Schwerpunkte für die Arbeit der kommenden Monate festgelegt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Udo Landbauer informieren gemeinsam mit der Regierungsmannschaft im Rahmen einer Pressekonferenz über die Schwerpunkte und kommenden Arbeitsschritte der Landesregierung.

Zeit: Mittwoch, 17. September 2025, 12:00 Uhr

Ort: Weißer Saal im Stift Altenburg, Abt-Placidus-Much-Straße 1, 3591 Altenburg

Wir bitten Sie um Anmeldung unter folgender E-Mail-Adresse bis Dienstag, 16. September 16:00 Uhr: alexander.murlasits@noel.gv.at;