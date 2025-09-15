74. Wiener Ärzteball am 31. Jänner 2026 zugunsten der CliniClowns

Wien (OTS) -

Am 31. Jänner 2026 lädt die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien zum 74. Wiener Ärzteball in die prunkvolle Hofburg. Unter dem Motto „Ein Tanz für das Leben – eine Charity-Nacht für die CliniClowns“ verwandeln sich die historischen Räume in eine Manege voller Musik, Akrobatik und Lebensfreude. ***

Der traditionsreiche Ball ist nicht nur ein gesellschaftliches Highlight, sondern auch ein starkes Zeichen für Mitmenschlichkeit. 2025 konnte eine Rekordsumme von 118.000 Euro für die WE&ME Foundation gesammelt werden. Diesmal kommt der Reinerlös den CliniClowns Austria zugute, die 2026 ihr 35-Jahr-Jubiläum feiern. Seit 1991 besuchen die CliniClowns schwer kranke Kinder und Erwachsene auf über 150 Stationen in Spitälern und Pflegeheimen und schenken Familien Momente voller Hoffnung, Humor und Zuversicht.

Manege frei: Zirkus der Lebensfreude

Höhepunkt der Ballnacht ist die Mitternachtseinlage „Zirkus der Lebensfreude“ mit Sängerin Monika Ballwein, Artistin Maria Gschwandtner und Zirkusdirektor Alexander Schneller vom Circus Pikard.

Auch abseits des Festsaals gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Arbeit der CliniClowns zu unterstützen: Erinnerungsfotos mit den CliniClowns, das beliebte Charity-Casino, das Spendenlos mit attraktiven Preisen oder der CliniClown Campari Spritz, bei dem pro ausgeschenktem Glas 3,50 Euro direkt an die CliniClowns gehen. Darüber hinaus warten noch viele weitere Überraschungen, die den Ärzteball zu einem unvergesslichen Erlebnis machen werden.

Kartenverkauf startet am 15. September

Ab sofort können Karten und Tischplätze über die Website www.aerzteball.at bestellt werden. 2025 gibt es auch wieder das beliebte Late Night Ticket um 55 Euro, das einen späteren, aber vergünstigten Einlass ab 00.30 Uhr ermöglicht. Diese Tickets sind limitiert, da sie an die maximal erlaubte Besucherzahl gebunden sind.

Bei den Tickets bleibt es bei der Umstellung auf print@home- und mobile-Tickets.

(S E R V I C E - 74. Wiener Ärzteball am 31. Jänner 2026 in der Wiener Hofburg. Kleidung: bodenlanges Abendkleid, schwarzer Frack mit Dekoration, schwarzer Smoking, Gala-Uniform. Preise: Allgemeine Eintrittskarte 180 Euro; Studierende 85 Euro; Late Night (Einlass ab 00.30 Uhr): 55 Euro (limitiert)

Kartenpreise inkludieren die Garderobegebühren.

Web: www.aerzteball.at; Facebook: www.facebook.com/wieneraerzteball/; Instagram: www.instagram.com/wieneraerzteball/

Auf der Website gibt es alle wichtigen Informationen zu Tisch- und Kartenbestellungen, Dresscode, Unterhaltungsprogramm und Kulinarik.)