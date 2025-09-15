- 15.09.2025, 09:31:32
- /
- OTS0025
AVISO: Dienstag 11.00 Uhr Pressekonferenz mit FPÖ-Wien Chef Stadtrat Dominik Nepp und Stadtwerkesprecher LAbg. Klemens Resch
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.
Teilnehmer:
Stadtrat Dominik Nepp – Landesparteiobmann FPÖ-Wien
LAbg. Klemens Resch – Wiener Stadtwerkesprecher
Thema: „U2/U5-Bau führt zum finanziellen Desaster und Wien in eine drohende Pleite“
Wann: Dienstag, 16. September 2025, 11.00 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW