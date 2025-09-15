AVISO: Dienstag 11.00 Uhr Pressekonferenz mit FPÖ-Wien Chef Stadtrat Dominik Nepp und Stadtwerkesprecher LAbg. Klemens Resch

Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.

Teilnehmer:

Stadtrat Dominik Nepp – Landesparteiobmann FPÖ-Wien

LAbg. Klemens Resch – Wiener Stadtwerkesprecher

Thema: „U2/U5-Bau führt zum finanziellen Desaster und Wien in eine drohende Pleite“

Wann: Dienstag, 16. September 2025, 11.00 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!