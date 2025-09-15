Sechs nominierte Unternehmen für den 45. Staatspreis Innovation 2025

Wien (OTS) -

Am 12. November 2025 findet die Verleihung des Staatspreises Innovation zum 45. Mal statt. Die höchste Auszeichnung für innovative Unternehmen wird von Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) an Österreichs innovativstes Unternehmen vergeben. Von einer Expert*innenjury wurden dazu sechs innovative Projekte ausgewählt, die jetzt nominiert sind. Die nominierten Unternehmen haben sich gegen 19 weitere Projekte, die von den Landesinnovationswettbewerben entsandt wurden, durchgesetzt.

„Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie entscheidend Innovationskraft für den Wirtschaftsstandort Österreich ist. Unsere Unternehmen beweisen eindrucksvoll, dass sie mit kreativen Lösungen zur wirtschaftlichen Stärke beitragen. Der Staatspreis Innovation würdigt diese Leistungen und hebt jene Betriebe hervor, die mit ihren Projekten Maßstäbe setzen. Ihre Innovationskraft schafft Wachstum, sichert Arbeitsplätze und stärkt nachhaltig Österreichs Wettbewerbsfähigkeit“, so Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer.

Der Staatspreis Innovation ist die höchste Auszeichnung für innovative Unternehmen in Österreich und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) vergeben und von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) organisiert und durchgeführt.

Sechs nominierte Unternehmen für den Staatspreis Innovation 2025

Kärnten: CISC Semiconductor GmbH mit dem Projekt „RFID Production Test and Encoding System“: Ein Hochgeschwindigkeitssystem für RFID- und NFC-Tags ermöglicht erstmals über 100.000 getestete Einheiten pro Stunde – und setzt neue Standards in der Qualitätssicherung.

Niederösterreich: Lohmann & Rauscher GmbH mit dem Projekt „Suprasorb® CNP endo“: Erstes Komplettsystem zur endoskopischen Unterdrucktherapie – mit integrierter Ernährungssonde und speziell entwickeltem Schaum für präzise Wundbehandlung

Oberösterreich: Primetals Technologies Austria GmbH mit dem Projekt „Green Smelter - Ein neuer Ofen für die Erzeugung von grünem Roheisen“: Ein neu entwickelter Ofen ermöglicht die CO₂-arme Erzeugung von Roheisen aus unterschiedlichsten Erzen und Reststoffen – ein Meilenstein für die grüne Stahlindustrie.

Salzburg: VEGA International Car-Transport and Logistic-Trading Gesellschaft m.b.H mit dem Projekt „r2l connector - Von der Straße auf die Schiene“: Gummibereifte Fahrzeuge gelangen dank r2L-Technologie erstmals ohne Umbauten auf die Bahn – klimafreundlich und flexibel.

Steiermark: Rosendahl Nextrom GmbH mit dem Projekt „KI-gestützter Fertigungsprozess für Twinax Kabel“: Hochpräzise Extrusionsanlagen ermöglichen die Herstellung von Twinax-Kabeln für Supercomputer – mit Hilfe eines eigens entwickelten KI-Reglers.

Vorarlberg: Bachmann electronic GmbH „Bachmann Steuerung M100“: Modulare Automatisierungslösung mit außergewöhnlicher Robustheit und benutzerfreundlicher Software – entwickelt für breite industrielle Einsatzbereiche.

Sonderpreise VERENA und ECONOVIUS

Neben dem Staatspreis Innovation haben die nominierten Unternehmen auch in diesem Jahr wieder die Chance auf einen der beiden Sonderpreise VERENA und ECONOVIUS.

Mit dem vom VERBUND verliehenen Sonderpreis VERENA werden Unternehmen ausgezeichnet, die in den Bereichen Elektrizitäts- und Energiesysteme, Energieeffizienz/-management, Versorgungssicherheit, Netzstabilität und Elektromobilität oder Einsatz erneuerbarer Energien Innovationen durchgeführt haben. Die Kooperation von Forschung und Wirtschaft steht dabei im Zentrum.

Kleine und mittlere Unternehmen bilden das Fundament der österreichischen Wirtschaft. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zu Stabilität und Wachstum im Land. Erfolgreichen Best-Practice-Unternehmen und ihrer Innovationskraft soll eine Bühne geboten werden, um diese einem breiten Publikum zu präsentieren. Daher zeichnet die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) das innovativste kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit dem Sonderpreis ECONOVIUS aus.

Vier nominierte Unternehmen für den Sonderpreis ECONOVIUS

Niederösterreich: biprotec GmbH mit dem Projekt „Neuartige Notausgangstüre für Verkehrstunnel“

Salzburg: LINK3 GmbH mit dem Projekt „Link3 - Paradigmenwechsel in der Schichtspeichertechnik“

Steiermark: BRAVE Analytics GmbH mit dem Projekt „Partikelanalyse neu denken, um Zeit und Geld zu sparen und Leben zu retten“

Wien: cogvis software und consulting GmbH mit dem Projekt "cogvisAI - Die Zukunft der Pflege neu gedacht"

Drei nominierte Unternehmen für den Sonderpreis VERENA

Niederösterreich: SKAPA Recycling GmbH in Kooperation mit der AIT Austrian Institute of Technology GmbH mit dem Projekt „Autarke XRF-Sortieranlage für das Recycling von Aluminiumabfällen“

Steiermark: P & P Industries AG in Kooperation mit Joanneum Research mit dem Projekt „H2 Bluetifuel Brenner“

Wien: Siemens Mobility Austria GmbH in Kooperation mit der TU Wien mit dem Projekt „e-Line™ Stromabnehmer für batterieelektrische Nutzfahrzeuge“

Weitere Informationen zum Staatspreis Innovation 2025 sind auf der Webseite https://www.aws.at/staatspreis-innovation/zu finden.

Über Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

