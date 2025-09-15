FPÖ-Landbauer: „Syrer wollen bleiben, aber nicht in NÖ“

Sankt Pölten (OTS) -

„Dass fast alle in Wien lebenden Syrer keine Rückkehrabsichten haben, verwundert bei jenen hohen Sozialleistungen in der Bundeshauptstadt nicht. Wenn Nichtstun derart belohnt wird, hilft auch keine Rückkehrprämie“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer einen aktuell in Medien zitierten AMS-Bericht.

Obwohl viele Syrer laut Bericht andere Bundesländer landschaftlich attraktiver finden, kommen sie wegen der hohen Geldbezüge nach Wien. „Sozialleistung schlägt Landschaftsbild“, so Landbauer dazu knapp. „Unser harter Asylkurs mit Sachleistungskarte, Waffenverbot, zusätzlicher Meldepflicht zeigt Wirkung. Unser Ziel war und ist klar: Wir wollen in NÖ so wenige Wirtschaftsflüchtlinge wie möglich durchfüttern müssen“, so Landbauer, der für eine Nullquote bei der Zuwanderung plädiert.