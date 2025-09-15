Asterix macht mit offiziellem Cover Lust auf Mee(h)r Abenteuer in Lusitanien!

Berlin (OTS) -

Vamos para a Portugal!

Die Gallier schicken allen Asterix-Fans heute mit der Veröffentlichung des offiziellen Covers von "Asterix in Lusitanien" farbenfrohe Grüße. Bunte Straßenzüge, blaues Meer und das abenteuerlustige Trio Asterix, Obelix und Idefix versprechen ein spannendes 41. Album, welches am 23. Oktober 2025 im Handel erscheint.

Szenarist Fabcaro hatte besondere Anforderungen an das Cover: "Ich wollte ein Cover ohne große Action, eher ruhig und stimmungsvoll. Eines, das mehr über die Atmosphäre und den Schauplatz verrät als die Story. [...] Ein paar kleine Hinweise auf den Plot gibt es aber schon!"

Zeichner Didier Conrad ergänzt: "Zu sehen ist eine typische portugiesische Straße, gespickt mit landestypischen Anspielungen. Die Farben sind warm und einladend, ganz so, wie man es aus dem Mittelmeerraum kennt."

Die Gallier sind zum 25. Mal außerhalb des Dorfes unterwegs. Nachdem sie schon in Belgien, Italien, Spanien, der Schweiz und vielen anderen Ländern Abenteuer erlebt haben, geht's diesmal nach Lusitanien, in das heutige Portugal. Während sich im Norden Europas der Herbst nähert, haben Lesende ab dem 23. Oktober die Möglichkeit, sich den Sommer an Seite der reiseerprobten Gallier, mit einem mediterranen Abenteuer zu verlängern.

Für Didier Conrad ist es bereits das siebte Asterix-Album, das er als Zeichner in Szene setzt. Fabcaro ist nach "Die Weiße Iris" zum zweiten Mal als Szenarist dabei. Mit Witz und Feingefühl setzt das Erfolgsduo das Werk der Comic-Genies und Asterix-Väter René Goscinny und Albert Uderzo fort. Seit dem ersten Auftritt der beiden unbeugsamen Gallier im Jahre 1959 wurden weltweit über 400 Millionen Alben verkauft, etwa ein Drittel davon in Deutschland. Die weltweite Auflage von "Asterix in Lusitanien" (Band 41) beträgt bereits zum Verkaufsstart 5 Millionen Exemplare.

Am 23. Oktober 2025 ist das Album "Asterix in Lusitanien" im Handel und online im www.egmont-shop.de jetzt vorbestellbar (ISBN: 978-3-7704-2441-2, HC: EUR 13,50 EUA 13,90 SFR 18,90, SC: EUR: 7,99 EUA 8,50 SFR 15,00)

Übrigens - die Akkreditierung zur Pressekonferenz in Paris ist gestartet!

Die offizielle Pressekonferenz zum neuen Asterix-Abenteuer mit Fabcaro und Didier Conrad findet am 13. Oktober 2025 in Paris statt. Melden Sie sich bitte bis zum 29. September beim unten aufgeführten Pressekontakt dafür an. Teilnahme ausschließlich mit Akkreditierung möglich.