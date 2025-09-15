- 15.09.2025, 08:44:32
Aviso: Medientermin zu Kulturcard Alsergrund
Am Donnerstag, den 18. September, wird um 9:30 Uhr die Kulturcard Alsergrund im Rahmen eines Medientermins im Theater Center Forum (9., Porzellangasse 50) präsentiert.
In der mittlerweile 13. Saison bietet die Kulturcard Alsergrund kostengünstige Eintrittskarten auf elf Bühnen und macht Bezirkskultur für alle leistbar.
Medientermin zu Kulturcard Alsergrund:
Zeit: Donnerstag, 18. September 2025, um 09:30 Uhr
Ort: Theater Center Forum, Porzellangasse 50, 1090 Wien
Ihre Gesprächspartner*innen:
Mag.a Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft
Mag.a Saya Ahmad, Bezirksvorsteherin Alsergrund
Stefan Mras, Organisator der Kulturcard und Direktor des Theater-Center Forum
sowie Vertreter*innen aller teilnehmenden Theater
Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.
Rückfragen & Kontakt
Mag.a Isabella Cseri
Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler
+43 1 4000 81169
Isabella.cseri@wien.gv.at
