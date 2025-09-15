Aviso: Medientermin zu Kulturcard Alsergrund

Wien (OTS) -

In der mittlerweile 13. Saison bietet die Kulturcard Alsergrund kostengünstige Eintrittskarten auf elf Bühnen und macht Bezirkskultur für alle leistbar.

Medientermin zu Kulturcard Alsergrund:

Zeit: Donnerstag, 18. September 2025, um 09:30 Uhr

Ort: Theater Center Forum, Porzellangasse 50, 1090 Wien

Ihre Gesprächspartner*innen:

Mag.a Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

Mag.a Saya Ahmad, Bezirksvorsteherin Alsergrund

Stefan Mras, Organisator der Kulturcard und Direktor des Theater-Center Forum

sowie Vertreter*innen aller teilnehmenden Theater

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.