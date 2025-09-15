  • 15.09.2025, 08:44:32
Aviso: Medientermin zu Kulturcard Alsergrund

Am Donnerstag, den 18. September, wird um 9:30 Uhr die Kulturcard Alsergrund im Rahmen eines Medientermins im Theater Center Forum (9., Porzellangasse 50) präsentiert.

Wien (OTS) - 

In der mittlerweile 13. Saison bietet die Kulturcard Alsergrund kostengünstige Eintrittskarten auf elf Bühnen und macht Bezirkskultur für alle leistbar.

Medientermin zu Kulturcard Alsergrund:

Zeit: Donnerstag, 18. September 2025, um 09:30 Uhr
Ort: Theater Center Forum, Porzellangasse 50, 1090 Wien

Ihre Gesprächspartner*innen:

Mag.a Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft
Mag.a Saya Ahmad, Bezirksvorsteherin Alsergrund
Stefan Mras, Organisator der Kulturcard und Direktor des Theater-Center Forum
sowie Vertreter*innen aller teilnehmenden Theater

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.

Rückfragen & Kontakt

Mag.a Isabella Cseri
Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler
+43 1 4000 81169
Isabella.cseri@wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

