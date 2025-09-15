Sieben Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, zwei Fußgänger, ein Leichtmotorrad-Lenker und ein Fahrrad-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 11. September 2025, im Bezirk Salzburg Stadt, Salzburg, bei dem die oben erwähnte Fahrradfahrerin getötet wurde. Die 23-jährige fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Mehrzweckstreifen und beabsichtigte die Kreuzung in gerader Linie zu übersetzen. Ein herannahender Lkw-Lenker bog an der betreffenden Kreuzung nach rechts ab. Dabei kam es zur Kollision mit der Fahrradfahrerin, die in der Folge zu Sturz kam und vom Lkw überrollt wurde. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb die 23-jährige noch an der Unfallstelle aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückten zwei der sieben verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B, zwei auf Gemeindestraßen und je einer auf einer Autobahn und auf einer Landesstraße L ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Oberösterreich, zwei in Salzburg und jeweils einer in Wien und in Niederösterreich beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache waren in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in zwei Fällen Vorrangverletzung und in einem Fall eine nichtangepasste Geschwindigkeit. Bei einem Unfall konnte die vermutliche Ursache bisher nicht geklärt werden. Drei tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und drei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 14. September 2025 gab es im österreichischen Straßennetz 280 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2024 waren es 264 und 2023 295.