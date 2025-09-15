  • 15.09.2025, 08:34:32
ÖNZ: Zivilgesellschaft ist eine tragende Säule der Demokratie

Internationaler Tag der Demokratie erinnert an Wert von zivilgesellschaftlichen Organisationen in Anbetracht weltweiter antidemokratischer Entwicklungen

Wien (OTS) - 

Zum internationalen Tag der Demokratie am 15. September unterstreicht das Österreichische Netzwerk Zivilgesellschaft (ÖNZ) die Bedeutung zivilgesellschaftlicher Initiativen und Organisationen angesichts zunehmender autoritärer Tendenzen in Europa und weltweit. Demokratien geraten immer stärker unter Druck – von Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit über die Diskreditierung zivilgesellschaftlicher Organisationen bis hin zu Angriffen auf Grundrechte.

„Der Internationale Tag der Demokratie hat angesichts der weltweiten Entwicklungen eine neue Bedeutung gewonnen. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit – sie braucht Schutz, Pflege und Weiterentwicklung“, betont Ursula Bittner vom ÖNZ. „Gerade jetzt müssen wir wachsam sein: Wer Zivilgesellschaft schwächt, schwächt die Demokratie.“

Zivilgesellschaftliche Organisationen leisten einen unverzichtbaren Beitrag, um demokratische Werte lebendig zu halten – ob im Einsatz für Menschenrechte und Umweltschutz, für freie Medien und soziale Gerechtigkeit oder für Integration, Informationsfreiheit und freiwilliges Engagement. „So vielfältig wie die Menschen in unserer Gesellschaft sind auch die Anliegen der Zivilgesellschaft. Darum haben sie unschätzbaren Wert für das gute Zusammenleben und sollten von der Politik klar anerkannt und bestärkt werden“, so Bittner.

Dem Österreichischen Netzwerk Zivilgesellschaft (ÖNZ) gehören Dutzende sehr unterschiedliche Organisationen an – von betrifft.demokratie über die Katholische Aktion Österreich bis zu Global 2000. Gemeinsam eint sie das Ziel, Demokratie zu sichern und weiterzuentwickeln. „Eine starke, unabhängige Zivilgesellschaft ist ein Garant für eine liberale Demokratie und unverzichtbar für einen offenen öffentlichen Diskurs“, so das Netzwerk.

Alle aktuellen Netzwerkorganisationen finden Sie hier:
https://www.oenz.at/organisationen

