CORUM Origin erzielt einen Gewinn von 5,7 Mio. Euro vor Kosten[1] aus dem Verkauf einer Immobilie in Litauen

CORUM Origin erzielte am 28. August 2025 einen Bruttogewinn von 5,7 Millionen Euro aus dem Verkauf einer 21.000 m² großen Gewerbeimmobilie in Vilnius. Die vollständige Ausschüttung[2] an die Anteilshalter erfolgt Mitte September 2025. Der Fonds war 2019 der erste Gewerbeimmobilienfonds nach französischem Recht, der in Litauen investierte. Bei der Transaktion der Immobilie, die über sechs Jahre eine Gesamtrendite von 12,21 % erzielt hat, handelt es sich bereits um den zweiten Verkauf in diesem Jahr. Im Februar 2025 brachte ein Industriegebäude in Italien einen Bruttogewinn von 10 Millionen Euro vor Kosten.

Ein mutiger Ansatz zur Wertschöpfung

Als CORUM diesen Immobilienkomplex - mit DEPO, einem wichtigen Akteur im Heimwerkerbereich als Mieter - für 25,7 Millionen Euro erwarb, hatte zuvor noch kein französischer SCPI auf dem litauischen Markt investiert. Dennoch überzeugten die soliden wirtschaftlichen Fundamentaldaten des Landes und die attraktiven Immobilienrenditen die CORUM-Teams in der Due-Diligence-Phase.

Sechs Jahre nach dem Einstieg verzeichnet CORUM eine Wertsteigerung von 22 % gegenüber dem ursprünglichen Kaufpreis und von 7 % gegenüber dem letzten unabhängigen Gutachten aus Dezember 2024. Der Verkauf erfolgt an den Mieter.

Verkaufspreis bereits zum Zeitpunkt des Kaufes verhandelt

Diese Performance ist das Ergebnis einer methodischen, aktiven Verwaltung: Bereits 2019, zum Zeitpunkt des Erwerbs, verhandelte CORUM Origin eine Klausel, die es dem Mieter ermöglichen sollte, das Gebäude zu einem im Voraus festgelegten Preis zurückzukaufen. Dieser sollte auf der Grundlage der letzten Miete berechnet werden. Angesichts des deutlichen Anstiegs der Mieten seit der Covid-Gesundheitskrise optimiert dieser Mechanismus die Wertschöpfung für die 67.664 Anlegerinnen und Anleger[3] des Fonds.

„Wir haben in Litauen nicht einfach nur in Immobilien investiert, sondern eine gezielte und gut strukturierte Transaktion entwickelt, um die nationale Wirtschaftsdynamik zu nutzen" , analysiert Philippe Cervesi, CEO von CORUM Asset Management. „Dieser Verkauf zu einem Preis, der 22 % über dem Kaufpreis liegt, bestätigt unsere Überzeugung: Heute unterbewertete Märkte schaffen die Performance von morgen. ”

Der Kapitalgewinn aus dem Verkauf wird Mitte September vollständig an die Anteilshalter von CORUM Origin ausgeschüttet[2]. Der europäische Gewerbeimmobilienfonds performte 2024 mit 6,05 %[4] (IRR[5] über 10 Jahre: 6,75 %) bereits zum 13. Mal in Folge auf oder über seinem Ziel von 6 %.

[1] Gemäß Artikel 4 der Informationsbroschüre von CORUM Origin. CORUM AM erhebt im Falle eines Wertzuwachses eine Vermittlungsprovision in Höhe von 5 % TTI des Nettoverkaufspreises des Verkäufers, wenn der Wertzuwachs mehr als 5 % des Verkaufspreises beträgt.

[2] Kapitalertrag unterliegt einer Gebühr gemäß dem Informationsblatt. Auszahlung an Investor, der Anteile an CORUM Origin vor diesem Datum erworben hat.

[3] Stand August 2025

[4] Annualisierte Performance, nach Abzug der Verwaltungsgebühren, vor Steuern und ohne Sozialabgaben. Diese Performance kann je nach effektiver Anlagedauer variieren.

[5] Der interne Zinsfuß (Internal Rate of Return, IRR) misst die Rentabilität einer Investition über einen bestimmten Zeitraum. Er berücksichtigt die Entwicklung des Anteilswerts und die über den Zeitraum ausgeschütteten Dividenden sowie die vom Anleger getragenen Zeichnungs- und Verwaltungskosten. Er berücksichtigt auch die Tatsache, dass sich der Wert des Geldes im Laufe der Zeit verändert: 1 Ꞓ ist heute mehr wert als 1 Ꞓ in 1 Jahr, da man diesen Euro sofort wieder anlegen und vermehren kann.



Die von CORUM Origin im dritten Quartal 2025 getätigten Veräußerungen lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.



Der Kauf von Anteilen an der SCPI Origin ist eine Immobilieninvestition. Wie jede Immobilieninvestition handelt es sich um eine langfristige Anlage mit begrenzter Liquidität. Wir empfehlen eine Anlagedauer von 10 Jahren. Diese Anlage birgt Risiken, vor allem das Risiko eines Kapitalverlusts. Darüber hinaus sind die Erträge nicht garantiert und hängen von der Entwicklung des Immobilienmarktes ab. Wir weisen darauf hin, dass CORUM Asset Management den Rückkauf Ihrer Anteile nicht garantiert. Schließlich gilt wie bei jeder Anlage, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt.



CORUM Asset Management ist eine Portfolioverwaltungsgesellschaft, SAS mit einem Stammkapital von 600.000 Ꞓ, RCS Paris Nr. 531 636 546, mit Sitz in 1 rue Euler 75008 Paris, zugelassen von der AMF (Autorité des marchés financiers, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 2) am 14. April 2011 unter der Nummer GP-11000012 gemäß der AIFM-Richtlinie 2011/61/EU zugelassen. Sie verwaltet die SCPI CORUM Origin, SCPI-Visum Nr. 12-17 der AMF vom 24. Juli 2012, CORUM XL, SCPI-Visum Nr. 19-10 der AMF vom 28. Mai 2019.