AVISO: Hochschule Campus Wien – Abschlussveranstaltung Linked Care am 25. September 2025

Das interdisziplinäre FFG-Leitprojekt „Linked Care – Durchgehende Informationsversorgung in der mobilen Pflege und Betreuung“ vernetzt Pflege- und Betreuungspersonen, Ärzt*innen und Apotheken digital.

Lückenhafte und zeitaufwändige Abläufe sollen durch digitale Prozesse verbessert werden

Der Bedarf an Pflege, Betreuung und Therapie wächst und die Arbeitsbelastung in den Gesundheitsberufen, vor allem der Pfleger*innen, steigt. Gleichzeitig ist auch der interprofessionelle Austausch und die Dokumentation wesentlich mehr und zeitaufwändiger geworden.

Ziel des knapp fünfjährigen Linked Care Forschungsprojekts war, am Beispiel eines digitalen Prozesses für Medikamentenbestellung, die interprofessionelle Zusammenarbeit zu erleichtern. Besonderer Fokus wird auf die Kommunikation zwischen Pflege und Betreuung, Hausärzt*innen und Apotheken gelegt. Die Hochschule Campus Wien hat in einem interdisziplinären Projektkonsortium mit insgesamt 13 Partner*innen aus mobilen Pflege- und Betreuungsorganisationen, Softwareunternehmen und Wissenschaftspartnern intensiv zusammengearbeitet, um eine praxisnahe digitale Lösung zu entwickeln und zu erproben.



Durch Linked Care wird ein sicherer Informationsfluss in der mobilen Pflege/Betreuung hergestellt, sodass alle Beteiligten der Gesundheitsprofessionen unter starker Berücksichtigung der Klient*innen und Angehörige effizient digital zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit mit weiteren Stakeholdern wie den Berufsverbänden, den politischen Verantwortlichen und der ELGA war für den Erfolg ausschlaggebend.

Beitrag zu ELGA

Teile der erarbeiteten Linked Care Dokumente sind als Vorschlag für die Überarbeitung des Pflegesituationsberichts in ELGA eingeflossen.

Abschlussveranstaltung Linked Care

Donnerstag, 25. September 2025

15.00–18.00 Uhr

Hochschule Campus Wien

Festsaal H.-2.03

Favoritenstraße 232

1100 Wien

Programm

Begrüßung

Elisabeth Haslinger-Baumann, Projektleiterin und Vizerektorin für Forschung und Entwicklung Hochschule Campus Wien

Präsentation der Projektergebnisse

Projektkonsortium



Vision und Zukunft

Projektkonsortium

Expert*innentalk

Sandra Frauenberger, Geschäftsführerin Dachverband der Wiener Sozialeinrichtungen

Gerda Geyer, Programmmanagerin Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)

Emmanuel Helm, Leiter Standards und Usability ELGA GmbH

Elisabeth Potzmann, Präsidentin Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV)

Elisabeth Rappold, Abteilungsleiterin Gesundheitsberufe der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG)



Partnerorganisationen

Partner*innen in der Anwendung

Akademie für Altersforschung am Haus der Barmherzigkeit

Volkshilfe Gesundheits- und Soziale Dienste GmbH

Wiener Rotes Kreuz Rettungs-, Krankentransport-, Pflege- und Betreuungsgesellschaft m.b.H.

Volkshilfe Wien gemeinnützige Betriebs-GmbH

Johanniter Österreich Ausbildung und Forschung gem. GmbH

Wissenschaftliche Partner*innen

FH Technikum Wien

Universität Wien – Institut für Ethik und Recht in der Medizin

Technische Partner*innen

Compugroup Medical CGM

HCS Health Communication Services GmbH

myneva Austria GmbH, Loidl-Consulting & IT Services GmbH

Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft m.b.H.

Steszgal Informationstechnologie GmbH

Hochschule Campus Wien

Mit rund 8.500 Studierenden an zwei Standorten und zwei Kooperationsstandorten ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

