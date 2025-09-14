  • 14.09.2025, 15:20:32
  • /
  • OTS0024

FPÖ – Hafenecker zum Angriff auf US-Botschaft: „ÖVP-Innenminister Karner ist überfordert und daher rücktrittsreif“

Wenn ein Innenministerium selbst beim Schutz einer Botschaft versagt, sind die Konsequenzen unausweichlich

Wien (OTS) - 

„Am Freitag wurde die amerikanische Botschaft im Umfeld von Gedenkveranstaltungen anlässlich des feigen Mordes an dem US-Bürger Charlie Kirk zur Zielscheibe von Attacken und Verwüstungen. Kerzen und Blumensträuße wurden zerstört, ein Bild der Zerstörung hinterlassen. Noch schwerer wiegt, dass all dies ohne Einschreiten der Behörden geschehen konnte“, erklärte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA.

Dies sei laut Hafenecker kein „kleiner Zwischenfall“, sondern ein sicherheitspolitischer Super-GAU. „Es gibt wohl keinen sensibleren Bereich als ausländische Botschaften. Wenn ein politisch motivierter Mord wie jener an Charlie Kirk die USA zutiefst erschüttert und in Österreich in direkter Folge Gewalt gegen Gedenkkerzen und Blumen vor der Botschaft ausgeübt wird, dann müssen alle Alarmglocken schrillen“, so Hafenecker.

„Doch was unternimmt ÖVP-Innenminister Karner? Nichts – absolut nichts. Er versteht weder Österreichs Innenpolitik noch seine Aufgaben als Innenminister. Statt Verantwortung zu übernehmen, beschränkt er sich auf die Verwaltung von Machtverhältnissen. Wenn das Innenministerium beim Schutz einer Botschaft derart versagt, ist der Rücktritt die einzige logische Konsequenz. Karner soll sich zudem auch grundsätzlich zu diesem offenen Akt der Gewalt gegen Andersdenkende äußern. Offensichtlich gibt es auch mitten in Österreich ein veritables Sicherheitsproblem und Risiko hinsichtlich offener Gewalt bis hin zu einer offensichtlichen Gefährdung von Andersdenkenden – und der Innenminister sieht zu und versucht, die nächsten Probleme zu vertuschen. Dieser Skandal wird uns noch lange beschäftigen! Dieser untragbare Innenminister sollte hoffentlich sofort zurücktreten!“, betonte der FPÖ-Generalsekretär.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright