  • 14.09.2025, 12:46:32
  • OTS0020

FPÖ-Punz: „Schlechterstellung von nö. Patienten in Wiener Spitälern ist skandalös“

Wien soll bei Asylwerbern und nicht bei arbeitenden Österreichern sparen

Sankt Pölten (OTS) - 

„Es ist in Wahrheit ein Skandal, dass die SPÖ Wien hier Österreicher zweiter Klasse schaffen will und die nö. Landsleute in Wien schlechter behandelt werden sollen. Dass Wien seine Probleme in den letzten Jahren nicht in den Griff bekommen hat, ist fix nicht die Schuld der Gastpatienten aus NÖ. Im Gegensatz zu vielen Wirtschaftsflüchtlingen, die volle Sozialleistungen beziehen und vollen Zugang zu den Gesundheitsleistungen genießen, arbeiten die Niederösterreicher in Wien, zahlen Steuern und Sozialversicherung“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Gesundheitssprecher LAbg. Richard Punz die Ankündigung von Gesundheitsstadtrat Hacker (SPÖ), dass Patienten aus NÖ bei OPs künftig das Nachsehen haben sollen.

Es brauche eine gerechte und vor allem gleichwertige medizinische Versorgung für alle Österreicher. „Eine Unterteilung der eigenen Bevölkerung in eine Zwei-Klassen-Medizin darf es niemals geben. Wien soll bei der Sozialhilfe für Zuwanderer den Sparstift ansetzen und nicht bei hart arbeitenden Österreichern“, schließt Punz.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

