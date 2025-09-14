Termine am 15. September in der Rathauskorrespondenz

10.00 Uhr, Pressekonferenz zu neuem Projekt zu sexueller Gesundheit mit Aids Hilfe Wien Vorsitzender Mirijam Hall, ÖGK-Vorsitzende Agnes Streissler-Führer und Stadtrat Peter Hacker (6., Aids Hilfe Wien, Mariahilfer Gürtel 4)

10.00 Uhr, Pressekonferenz der Wiener ÖVP: „Stadtregierung wirtschaftet nicht – sie kassiert!“ mit Bezirksvorsteher Markus Figl und Klubobmann Harald Zierfuß (1., Lichtenfelsgasse 7)