LH Mikl-Leitner gratuliert EuroSkills-Siegern: „Unsere Lehrlinge sind unsere Zukunft“

St. Pölten (OTS) -

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert den niederösterreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der EuroSkills 2025 in Herning herzlich zu ihren Erfolgen. „Mit ihren beeindruckenden Leistungen haben unsere jungen Fachkräfte gezeigt, dass die Lehre in Niederösterreich kein Bildungsweg zweiter Klasse ist, sondern eine echte Erfolgsgeschichte. Niederösterreich ist nicht reich an Rohstoffen – unser Reichtum sind die Talente, die Kraft und die Leidenschaft unserer Lehrlinge und Ausbildner“, so Mikl-Leitner.

Von 9. bis 13. September gingen in Herning/Dänemark rund 600 Jungfachkräfte aus 32 Ländern in 38 Berufen an den Start. Niederösterreich war mit acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern vertreten. Insgesamt traten 44 österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer an drei Wettkampftagen an, um sich mit den europäischen besten Fachkräften zu messen.

Die niederösterreichischen Erfolge im Überblick: Goldmedaille Betonbau: Lukas Miedler (Horn, HABAU), Goldmedaille Fliesenlegerin: Sara Sinhuber (Rastenfeld, Fliesen und Öfen Reiter, Gföhl), Medaillon for Excellence Friseurin: Carina Kern (Kilb, Brigitte Neu Verföhnt, Oberndorf an der Melk) und Medaillon for Excellence Tischlereitechnik: Udo Gnadenberger (Ziersdorf, Tischlerei und Möbelhaus Grünzweig)

Damit sicherte sich das niederösterreichische Team insgesamt zwei Goldmedaillen und zwei Medaillons for Excellence – ein starkes Zeichen für die hohe Qualität der Ausbildung im Land.

„Um unser duales Ausbildungssystem beneidet uns die ganze Welt. Es bringt junge, motivierte Menschen hervor, die bestens auf die Anforderungen der Zukunft vorbereitet sind. Darauf können wir sehr stolz sein“, betont die Landeshauptfrau.