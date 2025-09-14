FPÖ – Schnedlitz zu Ampel-Regierung ohne Mehrheit: „Zeit zu gehen!“

Wien (OTS) -

„Budget kaputt, Wirtschaft kaputt, Standort kaputt, Pensionen kaputt, Fairness kaputt ... Regierung kaputt“, fasste heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die aktuelle Lage der schwarz-rot-pinken Ampelregierung zusammen. Anlass ist die jüngste Umfrage im Auftrag der Kronen Zeitung, die ein weiteres Mal bestätigt, dass diese Regierung nicht nur die teuerste und unfähigste, sondern auch die unbeliebteste Regierung aller Zeiten ist.

„Das Kickl-Verhinderungs-Konstrukt aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat jegliches Vertrauen der Bevölkerung verspielt. Eine Regierung, die den Menschen nimmt, während sie selbst mit einer Verschwendungs-Eskapade nach der anderen auffliegt, hat im Amt nichts mehr verloren. Mehrere Umfragen verdeutlichen und belegen mittlerweile nichts anderes als ein Misstrauensvotum der breiten Bevölkerung gegen diese Versager-Regierung“, so Schnedlitz.

Besonders drastisch seien die Rohdaten einer Umfrage im Auftrag der Tageszeitung Österreich: „ÖVP, SPÖ und NEOS kommen gemeinsam auf nur noch 31 Prozent – und damit zu dritt sogar auf nur noch zwei Prozent weniger als die FPÖ alleine mit 33 Prozent in den Rohdaten! Das ist nicht nur eine schallende Ohrfeige, sondern eine klare Ansage der Bevölkerung: Es reicht, wir haben jemand anderen gewählt!“

Schnedlitz erinnerte daran, dass „allen voran die ÖVP den Bogen endgültig überspannt hat“: „Die Volkspartei klammert sich an die Macht wie ein Ertrinkender an den Strohhalm – und reißt mit diesem Ampel-Konstrukt das ganze Land mit in den Abgrund. Die Demütigung der Bevölkerung und die Zerstörung der Republik Österreich müssen jetzt ein Ende haben. Dieser Verlierer-Ampel muss der Stecker gezogen werden. Alles andere wäre unverantwortlich.“