Peter Dobcak wird Managing Partner in der Culinarius Gruppe mit Schwerpunkt Immobilien

Die Culinarius Gruppe baut ihre Geschäftsfelder weiter aus und setzt mit einer neuen Führungsrolle einen klaren strategischen Schwerpunkt: Peter Dobcak übernimmt als Managing Partner die Verantwortung für den Bereich Immobilien.

Mit diesem Schritt verstärkt die Culinarius Gruppe ihre Position als führender Partner der österreichischen Gastronomiebranche. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, Vermittlung und Vermarktung von Gastronomie- und Hotellerie-Immobilien. Über die Plattform www.culinarius.at/gastroimmobilien bietet die Gruppe bereits heute ein vielfältiges Portfolio – von klassischen Wirtshäusern bis hin zu repräsentativen Gastronomiebetrieben in Toplagen.

„Die Nachfrage nach professionell aufbereiteten Gastro-Immobilien steigt kontinuierlich. Mit Peter Dobcak gewinnen wir einen erfahrenen Partner, der Branchenexpertise, Netzwerk und unternehmerische Dynamik in idealer Weise verbindet. Damit können wir unser Immobiliengeschäft auf ein neues Niveau heben und noch gezielter auf die Bedürfnisse unserer Partner eingehen“, erklären die beiden Geschäftsführer Franz Bernthaler und Mag. Andreas Lindorfer.

Peter Dobcak bringt langjährige Erfahrung in der Gastronomie, Hotellerie und Interessenvertretung mit und ist in der Branche bestens vernetzt. In seiner Rolle als Managing Partner wird er das Immobiliengeschäft der Culinarius Gruppe weiterentwickeln und gemeinsam mit dem Team und der ROI Immobilientreuhand GmbH in Kooperation neue Projekte und Geschäftsmodelle umsetzen.

"Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe. Mein Ziel ist es, die Culinarius Gruppe als erste Adresse für Gastro- und Hotelimmobilien in Österreich zu etablieren. Wir wollen Gastronom:innen, Investor:innen und Eigentümer:innen gleichermaßen unterstützen – von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung“, betont Peter Dobcak.

Mit dieser strategischen Erweiterung setzt die Culinarius Gruppe ihre erfolgreiche Wachstumsstrategie fort und baut ihre Rolle als ganzheitlicher Partner für Gastronomie und Hotellerie konsequent aus.

Über die Culinarius Gruppe

Die Culinarius Beteiligungs- und Management GmbH mit ihren Tochtergesellschaften ist seit 2005 als führender Partner der österreichischen Gastronomie etabliert. Zum Portfolio zählen starke Marken wie Gastro.News, die Restaurantwoche, Gutschein.Shop, #gastronomieberatung, Moments of Taste sowie die Social-Media-Agentur &Social. Mit dem neuen Schwerpunkt „Immobilien“ erweitert Culinarius sein Leistungsangebot für die Branche um einen zentralen Erfolgsfaktor.

Fotolink: PI: Peter Dobcak wird Managing Partner in der Culinarius Gruppe mit Schwerpunkt Immobilien – Culinarius Fotoservice