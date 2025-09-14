  • 14.09.2025, 10:00:34
  • /
  • OTS0010

ERINNERUNG: Morgen: Einladung zur Pressekonferenz der Wiener Volkspartei: „SPÖ-Neos-Stadtregierung wirtschaftet nicht – sie kassiert!“

Wien (OTS) - 

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich ein zur Pressekonferenz der Wiener Volkspartei zum Thema „SPÖ-Neos-Stadtregierung wirtschaftet nicht – sie kassiert!“

Statt bei sich selbst zu sparen, dreht die SPÖ-Neos-Stadtregierung aktuell immer weiter an der Gebühren- und Belastungsschraube. Und zusätzlich wird nun auch noch den Bezirken das Budget gekürzt. Angesichts dieser bedenklichen Entwicklungen wird die Wiener Volkspartei im Rahmen der Pressekonferenz über die weiteren parlamentarischen Schritte informieren.

Teilnehmer:

  • gf. Landesparteiobmann Bezirksvorsteher Markus Figl
  • Klubobmann Harald Zierfuß

Datum: Montag, 15. September 2025

Ort: Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Zeit: 10:00

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter bernhard.samek@wien.oevp.at.

Rückfragen & Kontakt

Die Wiener Volkspartei
Presse & Kommunikation

Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: presse@wien.oevp.at
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright